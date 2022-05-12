在線教育成趨勢 紐約市擬推2所全日制網課學校

市教育總監班克斯，計畫在紐約市推出兩所完全提供網課教育的全日制學校。（取自班克斯推特）

市教育總監班克斯(David Banks)日前透露，正計畫推出兩所完全提供網課教育的全日制學校，表示即使疫情 不再，也會使在線教育永久留存，但相關細節還在商議中，很快會向外界公布更多信息。

班克斯在市議會公聽會上表示，推行全日制網課學校將是解決缺勤率升高、並為疫情後遭受破壞的公校系統吸引學生回流的辦法之一；目前，全市約有37%的幼稚園至12年級(K-12)學生處於長期缺勤狀態，遠遠高於疫情前的水平，「我相信，無論疫情是否還存在，在線教育都會成為趨勢，學生們應該在其中接觸到全世界最好的教育。」

其實自1月上任以來，班克斯就已經表態，會創造更多的永久性在線教育渠道；在Omicron肆虐期間，他也呼籲恢復網課教育，因為家長們擔心孩子們的健康安全。然而這種支持遭到了市教師工會的挑戰，班克斯表示，同工會的談判異常艱難，所以在線教育方案難以實現。

目前關於班克斯此次提出的兩所網課學校的相關細節尚不清楚，他沒有說明具體該類學校會為哪個年級的學生服務、預計會從何時開始運行、並且會如何安排教職員工；市教育局 發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)表示，「將很快發布更多消息。」

市教師聯合工會(UFT)發言人萊利(Dick Riley)則說，工會和市教育局就網課學校「進行了一些初步對話，但目前為止還沒有具體的信息能對外透露。」

規模僅次於紐約市 的全美第二大學區洛杉磯，已計畫將在今年秋天推出全新的網課學校。

在疫情之前，紐約市也已經進行了小範圍遠程教育試點，包括為布朗士區(Bronx)15所公校的學生，提供高級教育課程的網課選項，然而學習效果毀譽參半，譬如2020年夏天，紐約市也建立了一個在線暑假項目，但遇到了技術困難，導致師生交流出現難以解決的問題。