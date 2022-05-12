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紐約市「拯救大學計畫」擴大 逾6.5萬幼童受惠

記者張心／紐約報導
紐約市宣布擴大面向公立及特許幼稚園的「拯救大學計畫」。（市長辦公室提供）
紐約市宣布擴大面向公立及特許幼稚園的「拯救大學計畫」。（市長辦公室提供）

紐約市日前宣布擴大面向公立及特許幼稚園的「拯救大學計畫」(The Save for College Program)，今年共計向6萬5300名孩童發放650萬元，作為他們日後的高等教育經費。

「拯救大學計畫」由非營利組織NYC Kids RISE和市府聯合合作管理，將向全市公立和參與該計畫的特許學校學生，每人提供100元基金，直接存入為每個人開設的NY 529 Direct Plan帳戶中，但僅限於未來高等教育的相關開銷使用；已加入的家長們也可以參與後期更多的相關計畫，比如再開設一個個人儲蓄帳戶，從而賺取額外的200元教育基金。

該計畫在前市長白思豪(Bill de Blasio)任期內開始，致力於減少種族財富差距，被外界譽為一種「實際而具體」的方式；根據市府統計，今年全市約6萬7320名幼稚園學生中，97%自動加入了該計畫，3%選擇不參加。

決定擴大「拯救大學計畫」的市長亞當斯(Eric Adams)日前表示，這有助於打擊對不同族裔學生造成的比例失衡的學貸危機，可以減少許多移民家庭的債務負擔，「我很自豪地宣布繼續啟動這個獎學金項目，使紐約市的學生離教育融資成功更近一步。」

市府表示，該計畫五年前在皇后區第30學區開始試點，通過獎學金、基金、慈善機構贊助、以及家庭儲蓄結合的方式，目前已為超過1萬3500名學生，累積了共計700萬元的存款。

市府也將5月定為「紐約市獎學金月」(NYC Scholarship Month)，學校將同幼稚園家長合作，科普更多有關資訊。目前有意向的學生家長，只需要在公立學校註冊所需的相關信息，如地址、出生日期等(不需要社安卡號或法律等證明)；如果家庭想要建立自己的529儲蓄帳戶，需要遵循銀行的相關文件要求。

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