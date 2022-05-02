特許學校教育改革中崛起 彭博投資2億促發展

前紐約市長彭博投資2億元，促進紐約市特許學校發展。（取自彭博推特）

處在公校的頻繁改革和私校的高昂費用中的全市家長，逐漸將眼光投射在兩者之間的特許學校(Charter School)，憑藉優良的師資和低廉的費用，不少華裔家長將孩子送往其中，加之前紐約市 長彭博(Michael Bloomberg)日前宣布2億元贊助，未來特許學校或將成為下一個教育 風口。

彭博日前宣布將在紐約市最具知名度的兩所特許學校—哈林兒童區(Harlem Children's Zone)和成功學院(Success Academy)各投資1億元，用於幫助縮小學生的學術表現差異，並滿足孩子對學校席位的需求增長；這也是彭博在疫情後，在全美推動特許學校發展的7億5000萬元注資計畫的重要組成部分。

「一個彭博基金會無法照顧到所有人，但是我們可以做個案例，表明只要想做就能做到。」彭博在訪問哈林兒童區特許學校時如是說，「我不知道30年後，當學生們沒能過上所渴望的生活時，我們作為前輩如何向他們解釋，因為我們明明可以在他們的成長關鍵期給予幫助。」

彭博此次的特許學校投資，主要用於改善學校設施、招聘和留存教師、課業補習、心理健康輔導、以及大學升學職場計畫等。「這是真正在為K-12教育改革做事，而且極度具有革命意義。」成功學院創始人兼首席執行官莫斯科維茨(Eva Moskowitz)表示，預計未來五、六年內，該校招生人數會增長三分之一。

PlaceNYC共同創辦人朱雅婷表示，「不少華裔家長也選擇將孩子送往特許學校，而且從目前的結果來看，他們的孩子都受到了超出期待的教育。」她說，目前公立教育在改革中前途不明，對於重視教育的華人 家長來講，移民家庭能負擔的起高額私校費用的人數較少，特許學校已經成為華人家長的另一種選擇，而且是非常好的選擇。

「特許學校的老師因為幾乎沒有教育工會的成員，所以在政府議題無法發出聲音，也經常淪為政治鬥爭犧牲品。」朱雅婷透露，所以在宣傳上，特許學校並不占優勢，導致很多華人家長對此了解甚少，「PlaceNYC的家長中，一些孩子在成功學院讀書，發現學校不僅重視課業輔導，而且從師資到學術水平都上佳，華人可多一種教育選擇。」