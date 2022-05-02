疫後州考回歸 市教育總監：考試太多 應授實用技能

市教育總監責令考試太多，呼籲培養學生實用技能。（取自班克斯推特）

疫情 趨緩，紐約市學生每年需面對的州考也悉數回歸，然而多數家庭因顧及學生不安和學業挑戰大而選擇退出州考；對此，市教育總監 班克斯(David Banks)日前表示，學校在標準化考試上花費了太多時間，應該關注更多實用的知識技能。

班克斯日前在州府教育會議上聲明，他將在減少考試上作出努力，「如果你問我的個人意見，我認為考試很重要，但我不認為它們是一切，不覺得它應該繼續發揮當前所占有的重要影響力。」

州考在2020年因為疫情被取消，去年則有約80%的三年級至八年級學生沒有參加州 考，今年自上月恢復英語州考以來，本周也恢復了數學考試，但因為疫情長時間的學習中斷後，許多家庭顧及學生不安和學業挑戰大，而選擇在今年退出州考。

「全國的人都在討論，疫情以後，我們應該按照不同的方式讓我們的孩子去上學。」班克斯表示，「但是我們所做的和所討論的背道而馳，大家又恢復了常規，開始以考試成績評估學生。」

不少人也像班克斯一樣質疑，在經歷了疫情期間關閉學校和網課學習後，到校上課是否真的就是學習效率最大化的方式，「我們失去了大量的教學時間，但目前都用在應對各項測試上，時間如此寶貴、遺落的課程有很多，我們應該抓緊時間把知識傳授而不是用來考試。」一位布碌崙(布魯克林)不願意透露姓名的中學英語老師說。

「我們應該教會學生更實用的知識，比如知道你所在選區的民代是誰，如何建立銀行帳戶、如何在股市中進行投資。」班克斯表示，自己也希望學生們能夠具有時事洞察力和思辨能力，關注當前社會發生的真正問題，比如槍枝暴力、氣候變化等等，「當我們的學生想學習這些知識的時候，不能得到學校的答覆是「不好意思，我們做不到，因為我們要準備州考。」