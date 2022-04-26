學前普及教育 少數族裔兒童獲益少

調查顯示，前市長白思豪的「學前教育普及化」存有種族差異，亞裔等少數族裔受到服務的機會少於白人。(市長辦公室服務)

前市長白思豪(Bill de Blasio)團隊最大成就無疑是「學前教育普及化」(universal pre-K)，為四歲幼童免費提供學前班，日後將全市擴及三歲幼童，但調查發現，該計畫並未妥善照顧殘疾生，存有種族差異，亞裔 等少數族裔受到服務的機會少於白人。

為兒童權益發聲的非營利組織 Advocates for Children不久前公布 2019-2020年城市數據分析報告，一探學前普及化計畫如何為全市3萬多名殘疾學前生提供教育。

結果顯示，非洲裔和亞裔受到服務的機會比白人少；非洲裔和拉丁裔即使接受服務，較可能被安排到隔離教室。約三分之一學前孩童未接受所有法定服務。

教育局 官員則稱，前政府團隊為學前特教撥款2200萬元以增加座位、加強服務和擴大包容性教室設置。

這份調查發現四大問題，多半與種族差別待遇有關。

針對特殊教育，白人受特教的機會大於其他族裔。全市學前生中，白人不到20%，但接受特教比率超過37%，亞裔、非洲裔受特教比率低於學前生所占比率，拉丁裔的學前生比率與特教比率相當；這種現象與K-12(幼稚園至12年級)情況相反。有色人種特教需求究竟被高估或低估？存有爭議。

為學前班孩童爭取特教時耗神，對於資源不足的家庭不利。布碌崙 (布魯克林)白人父親哈靈頓(David Harrington)為兒子尋求特殊教育，花五個月訂出個人化教育計畫(IEP)，仍充滿不確定性，最後索性另請高明，疲於奔命，對有彈性生活作息的白人家庭較有利，難怪白人獲特教比率過高。

針對隔離教室安排，多數有個人化教育計畫的非洲裔和拉丁裔學生被轉介到隔離教室，近半亞裔殘疾學生也如此，白人比率僅30%。

此外， 2019-2020學年末約34%殘疾生未得到計畫中的所有服務，超過1萬300名學生沒有被安置在適當特教教室；約39%被推薦接受特教巡迴教師( SEIT)指導的學前兒童約2661人從未獲指導，非洲裔與拉丁裔被指導比率低於白人。

許多殘疾學生被安置在隔離教室是另一問題。約43%殘疾學前兒童被推薦到殘疾隔離教室，該議題受州教育官員關注，但比率居高不下。紐約州目標是降到18%。