市議會投資13億 加強高中職業教育

市議會25日公布以公共安全為重點的新財年預算要求，擬投資總額達到13億元。（市議會提供）

距離市長亞當斯(Eric Adams)發布新財年執行預算 案僅剩一天，市議會25日公布以公共安全為重點的新財年預算要求，投資 總額達到13億元，呼籲市府以青年教育 、心理健康和發展項目投資為重點，來改善公共安全。

這份規畫由市議長歐德思(Adrienne Adams)、市議會預算談判團隊和各委員會主席發布；對於青年教育，市議會呼籲提供更多職業教育，並且為有特殊需求的學生提供協助；衛生方面，市議會將尋求增加心理健康服務的投資，並呼籲為缺乏基本醫療服務的社區增加資源。

歐德思表示，市議會的這份投資規畫認為，「當我們為民眾提供改善健康和生活質量的項目和資源時，我們就能夠讓社區和城市變得更安全，市府有責任確保家庭和社區拿到那些這些能讓我們恢復並發展的資源和服務；我們必須增加對年輕人的支持項目和服務，將維護身心健康作為重點，將擴大重點服務和發展機會作為改善公共安全的投資。」

除了公共安全相關的投資，市議會還在投資規畫中提出多個預算要求，包括為投資2060萬元用於高中技術課程教育、投資2840萬元為有犯罪紀錄的民眾提供支持性住房、投資500萬元用於擴大移民社區的英語翻譯服務和就業服務。

此前亞當斯提出的初步預算總額為985億元，如果市府完全接受市議會的要求，市府的執行預算總額將達到998億元。亞當斯訂於26日在布碌崙(布魯克林)國王劇場發布執行預算，這也是他原定舉行就職典禮的場館。

執行預算由市長管理與預算辦公室(Office of Management and Budget)製作，目的是回應市議會預算公聽時提出的預算要求，隨後市議會將就執行預算進行新一輪公聽，雙方須在7月1日前達成預算協議。