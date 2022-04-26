我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

新移民高中生 可望增設過渡學校

編譯孫梁／綜合25日電
新移民學生來美後就讀紐約市公立高中，輟學率高達16%；圖為布碌崙一所高中的學生。(路透)
新移民學生來美後就讀紐約市公立高中，輟學率高達16%；圖為布碌崙一所高中的學生。(路透)

紐約市選擇公立高中並非易事，對初來乍到的新移民更難，新移民學生的輟學率高達16%，其中華裔子弟不少；教育專家認為，許多接收大齡新移民學生的學校，可能缺乏專門的教師和足夠的雙語教師；移民維權組織長期以來一直地推動市府設立更多適合新移民的學校，今年可能會如願以償。

社區教育機構「教育協作組織」(Education Collaborative)希望市府展開為期三年的820萬元教育試點計畫，為全市現有的過渡學校(transfer schools)招募更多教師和雙語社會工作者，以幫助400多名不能如期畢業的16至21歲大齡新移民學生。

紐約市移民聯合會的教育政策主管安德拉·奧提茲(Andrea Ortiz)說：「大批16歲以上的新移民青少年很難進入公立學校。」

許多新移民青少年在學校要將英語作為新語言來學，全市每一所學校都要為他們提供額外的語言服務，並因此而獲得資助。但新移民面臨許多挑戰，包括平衡工作與學習的關係、在課堂上往往聽不懂，以及在學習英語上沒有得到更多的支持。維權組織指出，紐約公校上一學年的輟學率是5%，而新移民學生的輟學率高達16%。

全市現有五所過渡學校，學生均為以英語為新語言，其中四所在曼哈頓，一所在布朗士區。試點計畫將增加更多的過渡學校，包括設在皇后區和布碌崙(布魯克林)。紐約市14至21歲的新移民主要集中在布朗士，其次是皇后區和布碌崙。市教育局發言人說，增加高品質的過渡學校，可滿足大齡新移民學生的需要。

五所過渡學校中78%的學生來自低收入家庭，其中四所逾73%的學生是初學英語，其中兩所92%的學生是初學英語。

在紐約市居住不滿三年被認為是新移民，2015至2019年間，全市14至21歲的移民中近2萬2000人在紐約的居住時間不滿三年，其中沒有上學或沒有拿到相應文憑的人近18%。而14至15歲沒有上學的新移民只占500人，其餘都是16至21歲。

與市民一樣，大齡新移民青少年有權在21歲前上學。但多年來他們很難找到適合自己的學校，一些學生被告知年齡太大，應去參加通識教育學習(GED)。

移民 教育局 紐約市

上一則

布碌崙共和黨民代和參選人 呼籲嚴打犯罪

下一則

焦慮不安 退出州考學生增…長時間中斷學習 應考壓力大

延伸閱讀

食品緊急發放計畫P-FRED供應大減 食物倉儲告急

食品緊急發放計畫P-FRED供應大減 食物倉儲告急
1個月6連犯 假買遊戲機真搶劫 警通緝3嫌

1個月6連犯 假買遊戲機真搶劫 警通緝3嫌
紐約幽靈槍氾濫 民選官員籲堅決取締

紐約幽靈槍氾濫 民選官員籲堅決取締
布朗士火災敲警鐘 全市擬嚴查公寓安全門

布朗士火災敲警鐘 全市擬嚴查公寓安全門
紐約地鐵槍擊案槍手拒透露案情 「態度冷靜、冷酷」

紐約地鐵槍擊案槍手拒透露案情 「態度冷靜、冷酷」

熱門新聞

男童原本只是動手術拔牙，卻因不明原因慘變植物人。(家長提供)

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

2022-04-23 07:29
在家中遇害後被拋屍街頭的蓋兒。(取自臉書)

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

2022-04-20 09:54
勃訥拉。(取自臉書)

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

2022-04-21 12:15
曾露宿街頭的劉玉生。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即

2022-04-20 15:06
蓋兒一家。(取自克萊恩臉書)

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

2022-04-19 12:36
根據氣象預報，從周一(18日)晚上起至周二，強風將襲紐約市，風速最高可達每小時50哩。Getty Images

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

2022-04-18 13:46

超人氣

更多 >
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死