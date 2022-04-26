新移民高中生 可望增設過渡學校

新移民學生來美後就讀紐約市公立高中，輟學率高達16%；圖為布碌崙一所高中的學生。(路透)

在紐約市 選擇公立高中並非易事，對初來乍到的新移民 更難，新移民學生的輟學率高達16%，其中華裔子弟不少；教育專家認為，許多接收大齡新移民學生的學校，可能缺乏專門的教師和足夠的雙語教師；移民維權組織長期以來一直地推動市府設立更多適合新移民的學校，今年可能會如願以償。

社區教育機構「教育協作組織」(Education Collaborative)希望市府展開為期三年的820萬元教育試點計畫，為全市現有的過渡學校(transfer schools)招募更多教師和雙語社會工作者，以幫助400多名不能如期畢業的16至21歲大齡新移民學生。

紐約市移民聯合會的教育政策主管安德拉·奧提茲(Andrea Ortiz)說：「大批16歲以上的新移民青少年很難進入公立學校。」

許多新移民青少年在學校要將英語作為新語言來學，全市每一所學校都要為他們提供額外的語言服務，並因此而獲得資助。但新移民面臨許多挑戰，包括平衡工作與學習的關係、在課堂上往往聽不懂，以及在學習英語上沒有得到更多的支持。維權組織指出，紐約公校上一學年的輟學率是5%，而新移民學生的輟學率高達16%。

全市現有五所過渡學校，學生均為以英語為新語言，其中四所在曼哈頓，一所在布朗士區。試點計畫將增加更多的過渡學校，包括設在皇后區和布碌崙(布魯克林)。紐約市14至21歲的新移民主要集中在布朗士，其次是皇后區和布碌崙。市教育局 發言人說，增加高品質的過渡學校，可滿足大齡新移民學生的需要。

五所過渡學校中78%的學生來自低收入家庭，其中四所逾73%的學生是初學英語，其中兩所92%的學生是初學英語。

在紐約市居住不滿三年被認為是新移民，2015至2019年間，全市14至21歲的移民中近2萬2000人在紐約的居住時間不滿三年，其中沒有上學或沒有拿到相應文憑的人近18%。而14至15歲沒有上學的新移民只占500人，其餘都是16至21歲。

與市民一樣，大齡新移民青少年有權在21歲前上學。但多年來他們很難找到適合自己的學校，一些學生被告知年齡太大，應去參加通識教育學習(GED)。