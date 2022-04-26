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特殊兒課後項目SEED 促進感官協調獲好評

記者鄭怡嫣／紐約報導
市教育局的課後項目「SEED」，專為特殊兒童設計，致力改善他們的感官協調能力及情緒管理能力。(市教育局提供)
市教育局的課後項目「SEED」，專為特殊兒童設計，致力改善他們的感官協調能力及情緒管理能力。(市教育局提供)

專為特殊兒童設計、紐約市教育局的全新課後項目「SEED」，致力改善兒童們的感官協調能力及情緒管理能力，目前在各公校開展得十分順利；有子女參與的華人家長日前表示，該項目是四至五位孩子的小班教學，能予以每位孩子充分的關注，且教室內配有諸如蹦床、鞦韆等各式各樣促進感覺及神經系統的裝置與設備，鼓勵有需求的家長洽詢所在學校的職能治療師(Occupational Therapist)。

通常，有發育障礙或特殊需求的孩童，身體與感官的協調能力及聽到指令轉化為行動的能力有限，全稱為「感官探索、教育與幫助」(Sensory Exploration, Education & Discovery)的「SEED」項目，旨在通過專門的課程設計及互動課堂，幫助他們改善感官協調能力及情緒管理能力，該課後項目共有十周，每周一次，通過校內的職能治療師推介參加。

據統計，在紐約市，在華裔家庭出生的三至12歲兒童中，約有1萬5664名可能面臨發育與特殊教育服務需求的挑戰；應職能治療師推薦、送患有自閉症的六歲兒子上「SEED」項目的華人家長錢女士表示，課堂上有四至五位各族裔的孩子，有一位專教及兩位輔教，每一位孩子都能受到充分關注。

錢女士說，有的課程旨在調動特殊孩童的各類身體感覺，加強他們認知與協調情緒的能力，孩子在課堂上會與他人協作，玩諸如推冰車的遊戲，課堂還配有蹦床、鞦韆、治療球、攀岩牆等各式各樣調動感覺、促進協調的裝置，鼓勵有需要的華人家長報名。

項目負責人Sarah Casasnovas在接受本報採訪時表示，該項目計畫開放給全市3500名特殊學生，每個區將設有兩個項目教學點，第一批有350名特殊兒童參加，學校會根據特殊兒童的感官、社交需求及在學校的參與度來推薦適合參加「SEED」項目的學生，也歡迎有需求的家長洽詢所在學校的職能治療師。

市教育局的課後項目「SEED」，專為特殊兒童設計，致力改善他們的感官協調能力及情...
市教育局的課後項目「SEED」，專為特殊兒童設計，致力改善他們的感官協調能力及情緒管理能力。(市教育局提供)
SEED教室示例。(取自市教育局官網)
SEED教室示例。(取自市教育局官網)
市教育局的課後項目「SEED」，專為特殊兒童設計，致力改善他們的感官協調能力及情...
市教育局的課後項目「SEED」，專為特殊兒童設計，致力改善他們的感官協調能力及情緒管理能力；圖為市教育總監班克斯(David Banks)看望該項目的師生。(市教育局提供)

教育局 華人 紐約市

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