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疫苗卡造假？近百教育局員工停薪停職

記者張晨／紐約報導
提交偽造疫苗卡，近百名市教育局員工春假後停薪停職。(本報檔案照)
提交偽造疫苗卡，近百名市教育局員工春假後停薪停職。(本報檔案照)

近百名紐約市教育局(DOE)員工，被當局查出使用假冒疫苗卡而被勒令在春假後停薪停職，但一些員工否認「偽造」一說，已向DOE提出異議；市長亞當斯(Eric Adams)於22日表示，不會考慮取消公務員強制疫苗令，並會等待這一事件的調查結果。

根據市教育局及社交媒體的分享帖子顯示，包括教師和行政人員在內的「可疑員工」從20日起收到電郵通知，告知他們春假後不得返回學校上班。

市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)表示，偽造疫苗接種卡不僅非法，且破壞了教育局的校園疫情安全舉措，即普及成年人疫苗接種，「所以我們立即採取了行動，讓違反規定的近100名員工停薪休假。」

但據教師工會稱，一些教師已經向教育局提出了異議，稱他們收到的通知「與事實不符」。

市教師聯合工會(United Federation of Teachers，簡稱UFT)法律顧問諾頓(Beth Norton)在給教育局的信中寫道：「僅憑對接種卡真實性的猜測，就單方面將UFT成員從工資名單中剔除，有失妥當；如果教育局不能行使正當程序，UFT準備提起訴訟。」

亞當斯則在22日記者會上表示，「根本不會考慮」取消市府雇員的疫苗強制令；「得知有假疫苗接種卡，我很失望，因為這不僅違法，還破壞了信任。」他表示，這件事正在接受調查，並會很快看到調查的結果。

除了市教育局外，市警、市消防局以及市清潔局等機構員工，均有被查出偽造疫苗卡的行為，以躲過停職停薪的懲罰；去年冬天，市警兩名高階警員就因此被調離原職。

紐約市學區特別調查組和執法機構將調查有關偽造疫苗接種證明的指控，但其拒絕發表評論，並將調查置評責任指向教育局。

教育局 疫苗 亞當斯

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