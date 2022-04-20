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華裔家長分享心路 籲把握自閉症孩子黃金治療期

記者顏潔恩／紐約報導
由華策會、傳心家長協會舉辦的特殊孩童資源講座，19日在布碌崙8大道教堂舉行。(記者顏潔恩／攝影)
由華策會、傳心家長協會舉辦的特殊孩童資源講座，19日在布碌崙8大道教堂舉行。(記者顏潔恩／攝影)

華人策劃協會、傳心家長協會舉辦的特殊孩童資源講座，19日在布碌崙(布魯克林)8大道教堂舉行，多名華裔家長分享照顧自閉症孩童的心路歷程，希望引起自閉症在華社的關注；華人家長施先生表示，兒子拖到五歲才接受特殊教育，若更早發現及干預，相信能康復到更接近正常孩子的發展程度，呼籲華人家長不要忌諱而錯過及早為孩子提供治療的時機。

家長王曉靜分享，當年帶著19歲自閉症兒子從中國移民來美，若不是參與當地關懷特殊孩童的機構，對如何為孩子尋找所需服務、以及辦理申請都一概不知，「我真的少走了很多彎路」；特殊孩童家長應加入這些互助小組，分享心路歷程和資訊，同時也能「發洩」生活中的無奈互相開導。

雖孩子註定一生需額外關懷與照顧，但她仍希望兒子能和普通人一樣，擁有正常的生活，因此一周內都有安排定期的社交活動，如和其他的特殊孩童玩耍、與社工一對一談話、自我導向課程等；這幾年的訓練，兒子基本的英文也能聽懂，在別人的提醒下也能協助做簡單的任務，人也變得更開朗。

家長施Johnny表示，17歲的自閉症兒子在四歲左右才發現異常，等到遞交申請接受正規特殊服務，孩子已超過五歲，令他感嘆發現得有點晚了，「若能及早干預應該會康復到更貼近正常孩子的發展程度」；但他仍強調，這些年的干預仍起到重要效果，孩子在情緒方面得到一定控制能力、學習也處於正常水準狀態，雖眼神交流還是有欠缺，但現在能做到與別人溝通。

施Johnny指出，華人家庭對特殊孩童與教育等的相關話題尤為忌諱，但家長若因疏忽錯過孩子的黃金治療期，往後會出現更多問題；他呼籲在與孩子交流時偵測是否有發展遲緩，帶孩子做早期評估。

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