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紐約州7組織 提供自閉童服務到終生

記者顏潔恩／紐約報導
傳心家長協會與華人策劃協會19日於布碌崙舉行特殊孩童資訊分享會，向華人家庭介紹由政府及社區非營利機構提供的大量資源。(記者顏潔恩／攝影)
傳心家長協會與華人策劃協會19日於布碌崙舉行特殊孩童資訊分享會，向華人家庭介紹由政府及社區非營利機構提供的大量資源。(記者顏潔恩／攝影)

4月是自閉症關愛月，傳心家長協會與華人策劃協會19日於布碌崙(布魯克林)舉行特殊孩童資訊分享會，向華人家庭介紹由政府及社區非營利機構提供的大量資源；講師表示，州發展障礙人士辦公室(OPWDD)為特殊孩童提供的服務無年齡限制、且至終生，在紐約州指定七個護理協調組織為社區服務，呼籲有需要的家長前來接洽，有中文服務。

傳心家長協會項目協調人黃潔貞表示，不少華人家長因面子、或怕孩子遭到歧視眼光對待，寧可將孩子關在家裡；部分家長在華社租房子也無法受到諒解而趕走，一直搬來搬去家無定所，曾有孩子因頑皮在地鐵嬉鬧，遭到旁人指責「家長不會教養孩子」這種話，常給特殊家庭造成更多傷害。

每六名孩子當中就有一人是自閉症孩童，藉助關愛月，希望能轉變民眾對特殊孩童的看法，家長也能學習正確的應對方式。

社工向民眾介紹社區資源。(記者顏潔恩／攝影)
社工向民眾介紹社區資源。(記者顏潔恩／攝影)

另一方面，由OPWDD指定的護理協調組織之一的高級護理聯盟(ACA)的「個案經理」(case manager)助理主任鐘Jennifer介紹，辦公室為紐約州具有智力發展障礙小孩提供服務，這是不同於學校以外的服務，更專注引導他們選擇自己的生活方式；且可提供服務至終生，家庭可自願性參與，若覺得孩子不再需要服務可隨時退出。

鐘Jennifer指出，聯盟具有很強的雙語優勢，可用中文與華人家長接洽，解決語言和程序上的問題，每季度也有中文講座提供資訊；參加該項目的孩子不少獲得非凡成就，甚至從碩士班畢業，家長不應擔憂孩子接受服務就會被貼上標籤，讓他們有康復機會才是關鍵。

社工Patricia Chery-Simon介紹，家長可通過本地的發育障礙人士地區辦公室(DDRO)鑑定孩子是否有資格獲得OPPWDD資助的服務，審核過程包括幾個不同流程，也會根據不同的年齡提供針對性服務，民眾可瀏覽opwdd.ny.gov/eligibility了解詳情。

華人 紐約州 地鐵

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