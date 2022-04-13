延長亞當斯公校控制權 霍楚要兌現

州長霍楚(右)承諾通過州府立法，延長紐約市長亞當斯(左)對紐約市公校的控制權。(路透)

州長霍楚(Kathy Hochul)12日表示，將兌現承諾延長紐約市 長對公校 的控制權，但並未透露具體的延長期限。

「我發誓會通過立法，延長亞當斯 (Eric Adams)對紐約市公校的控制權。」霍楚在接受PIX 11採訪時說，「一定會在其6月到期前完成控制權延長，這是毫無疑問的。」

紐約市從前市長彭博(Mike Bloomberg)時期起，改為市長控制公校，但這一權限將於今年6月30日到期。上一次申請延期是前市長白思豪當政的2019年，因為前州長葛謨的反對，白思豪只獲得了一年的控制權，後因為民主黨在參議會爭取，才拿到三年延期。

自從州長霍楚今年1月宣布，要延長亞當斯對紐約市公校系統的控制權至四年後，便遭到各方阻力。本包含在霍楚2023年預算提案中的紐約市長公校四年控制權，被州參、眾議會分別在各自的計畫中刪除；州議會也於3月4日舉辦公聽會，州參、眾議會教育委員會官員向亞當斯和班克斯拋出了多項質詢。

9日最終敲定的2200億元預算中，也並未包含延長紐約市長控制權計畫，「從歷史上看，它不會在預算中完成，但它是我心中的重要事項，占有極度優先的地位。」霍楚表示，「我想表明自己對亞當斯的信心，他會努力確保全市的孩子們獲得高質量的教育。」

霍楚的聲明是在亞當斯10日敦促州立法者，延長市長對公校的問責制後發表的。「這是我們第一次有一位非裔市長和一位非裔教育總監，而且兩位都是公立教育培養出來的。」亞當斯表示，「如果我們不能有權力修復全市公校系統，這將是極度錯誤的決策。」