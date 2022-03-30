美東中文學校協會 國語歌唱比賽成功舉行

美東中文學校協會第六區日前在紐約華僑文教中心舉辦實體國語歌唱比賽。(文教中心提供)

美東中文學校協會第六區日前在位於法拉盛 的紐約華僑文教中心舉辦實體國語歌唱比賽，來自六所中文學校的43位學生參加；經過兩個半小時的激烈競爭，同學們展現了美妙的歌喉、標準的中文咬字與活潑生動的演出。

個人組方面低年級組第一名孫靜文(長島 文協)，第二名陳音潔(長島大頸)，第三名李喬因(紐約慈濟)；中年級組第一名李姿穎(長島大頸)，第二名張伊寧(長島慈濟)，第三名王娜(新城歸正教會)；高年級組第一名陳鈺(紐約慈濟)，第二名白靚(紐約華僑)，第三名陳泰霖(長島慈濟)。

團體賽方面低年級隊伍第一名是「蠔灣三姐妹」(朱芸瑩、朱芸萱、陳亞婷-長島慈濟)，第二名是「明日之星」(張彩韻、黃中宇、呂姮瑩、張紘翔-紐約慈濟)，第三名是「小月亮」(儲沁穎、康坤庭-長島大頸)；中年級隊伍第一名是「如彥甯怡四重唱」(張琋甯、陳欣如、陳欣怡、陳熙彥-長島慈濟)，第二名是「小少女隊」(吳宣、鄒立安、辛雨嫻-長島大頸)，第三名是「飛翔隊」(張語崴、陳筱婷-紐約慈濟)；高年級隊伍第一名是「Tiger C」(白鷺、白蕾-紐約華僑)，第二名是「若薇之音」(陳若依、羅薇-紐約慈濟)，第三名是「八年誠班 愛拼才會贏」(蔣咏琛、包凱盛、趙浩賢、朱碧霞-長島慈濟)。

比賽由美東中文學校協會第六區理事、長島大頸中文學校校長邱琼雯及長島文協中文學校校長甘居正統籌，人力中心校長石蔚靜擔任主持人，雙文教育 系統教育主任方吉正率領團隊負責賽事安排，成員包括美東中文學校協會第六區前理事蔣昌棟、長島南灣中文學校校長黃菁齡、長島慈濟人文學校校長莊淂隆、副校長陳敬華等。比賽評審為文協前校長岑世民、長恩前校長顏長美以及優勢學苑校長蘇郁琇。

文教中心主任陳永豐表示，這場比賽是僑委會90周年紀念活動之一，非常具有意義；雙文教育系統教育主任方吉正分享了創辦國語歌唱比賽的初衷，就是希望三個女兒長大後能講出流利且字正腔圓的中文，而最好的方法就是要她們學唱華語歌；文教中心副主任林威廷表示，他感受到學生用歌聲表達愛與感恩，也看到了中文學校在教育學生上的成功之處。