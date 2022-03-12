紐約市「夏季崛起」升級 11萬公校生免費參加

紐約市今年推出升級版「夏季崛起」免費計畫，惠及名額從去年的9.8萬增加至11萬。（市長辦公室提供）

紐約市 今年推出升級版「夏季崛起」(Summer Rising)免費計畫，惠及名額從去年的9.8萬增加至11萬，為八年級及以下公校生提供半日學術課程+半日社會實踐的上學安排，預計在4月初開放報名。

市長亞當斯(Eric Adams)11日在記者會上表示，「很多父母在暑假都很糾結，究竟應該把孩子送到哪裡是既安全又可以成長的？去年推行的「夏季崛起」計畫是很成功的實驗，考慮到疫情 對孩子們的影響，今年我們決定將該計畫規模擴大，讓更多孩子可以參與探索和學習。」

紐約市今年推出升級版「夏季崛起」免費計畫，惠及名額從去年的9.8萬增加至11萬。（市長辦公室提供）

市教育總監班克斯說，暑期教育不應該成為家長的困擾，假日為學生們提供有趣、有吸引力的學習和成長機會的關鍵時期，市教育局 很高興在和市青少年與社區發展局(DYCD)繼續合作，提供更多免費名額、延長活動時間、增加實踐節目，「這個項目匯集課內學術和課外活動精華，將為紐約市的家庭提供免費優質的暑假體驗。」

副市長懷特(Sheena Wright)說，「夏季崛起」旨在培養學生的好奇心，及走入社會後終身學習的習慣，「該計畫是很多市府機構、非營利組織、社區組織、家庭和學生間合作的結果，它會讓學生在寓教於樂間感到快樂，幫助孩子們盡快走出疫情的影響。」

紐約市今年推出升級版「夏季崛起」免費計畫，惠及名額從去年的9.8萬增加至11萬。（市長辦公室提供）

「夏季崛起」計畫預計從7月5日開始，小學生項目為期七周，初中生項目為期六周，每日從上午8時進行到下午3時，也可以選擇性延長至下午6時。入選的學生們將在有教師資格證的老師那裡進行上午學習，包括數學、科學、英文、ELA和社會學等，下午在社區組織工作人員的帶領下，進行包括體育項目、實地考察等時間項目。

市教育局表示，目前該計畫將在4月初開始報名，具體時間另行通知，感興趣的家長可以關注市教育局網頁：https://www.schools.nyc.gov/enrollment/summer。