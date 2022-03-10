華人家長批教育局畫餅 應屆生成犧牲品

市教育局新藍圖不包含改良高中錄取新政，遭受華人家長聲討質疑。（取自班克斯推特）

市教育總監班克斯(David Banks)堅持貫徹高中抽籤錄取新政，遭到華人 家長不滿抗議，譴責市教育局 積極「畫餅」卻忽略應屆生利益的虛偽真相。

「我現在對於高中錄取新規毫無頭緒，非常焦慮。」孩子就讀於公立185初中的家長馮慧和，曾經只以為教導孩子好好學習就可以進入好學校，如今卻不料人生旅途不靠奮鬥全靠運氣，「我的大女兒前幾年因為成績優異進入特殊高中 ，升學擇校完全不需家長費力，根源在於錄取規則透明且有公信力，她只要踏踏實實讀書就可以謀一個好未來。」

然而月前突然頒布的高中錄取規則改革，徹底打破了這個普通華人家庭的教育規畫，「疫情已經給孩子不小的打擊，兒子七年級時，因為網課教學得了焦慮症，去年恢復校內授課後病情緩和，在我們和老師的陪同下一點點彌補被耽誤的課程，終於進到第一階梯高分班，卻因為新政將所有努力付諸東流。」馮慧和說，不知如何向拼盡全力的兒子解釋，是否能夠入讀理想高中根本毫無把握，「如果早知今年擇校靠運氣，我們華人是否根本不需要讀書那麼努力？」

馮慧和表示，華人的「最後一根救命稻草」特殊高中，也會因新規而使申請人數大幅攀升，「大家都沒把握能不能進優質的普通高中，那唯一剩下的路就是特殊高中。」但對於成績又不是十分頂尖的學生，這條路也在今年變得極度艱難，「我將所有可能的高中列了表格，挨家挨戶去和學校招生處諮詢，也把教育局的新規研究了一遍又一遍，但發現按照成績分組就是個形式，雖然我的孩子在第一批次，但那個批次人數太多了，而且經過分析，成績90多分的和7、80分的學生都會在一個抽籤組，成績好沒有任何優勢。」

此外，馮慧和和其他家長也對新政中的錄取多元化(Diversities in Admissions)規則表示質疑，「這個政策將50%-80%的錄取名額留給可享受免費午餐計畫的學生，這個比率是根據什麼制定的？給一個特定群體這麼高的名額的公平性在那裡？」馮慧和表示，錄取多元化政策篩選之後，自己兒子只能抽籤剩下的25%-50%的名額，如果申請的項目再加上諸如教育選項(Educational Options)條款，那25%-50%的名額又再減少三分之二。

「抽籤是白思豪政府提出的，當時就遭受很大非議，新政府上台後完全有時間改革，為什麼完全不改？」馮慧和說，新的教育藍圖「畫餅」非常漂亮，卻和馬上升學的孩子毫無關係，「我知道現在說這些已經沒什麼用，但站出來發聲，只希望之後所有孩子的教育機會，不再被政治正確犧牲。」