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兩年太短 紐約市長再籲州長延長公校控制權

記者張心／紐約報導
市長亞當斯(右)聯合市教育總監班克斯(左)宣布，提升家長對公校管理話語權。（市長辦公室提供）
市長亞當斯(右)聯合市教育總監班克斯(左)宣布，提升家長對公校管理話語權。（市長辦公室提供）

市長亞當斯(Eric Adams)聯合市教育總監班克斯(David Banks)8日舉行新聞發布會，呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)兌現延長市長對公校控制權至四年的承諾，並保證若該政策在6月州府審核順利通過，市府一定會加強同家長和社區的合作，積極聽取各方意見更好地管理公校系統。

亞當斯表示，我們贊揚州長向我們傳遞的積極信號，即認同紐約市需要將市長對公校的控制權延長至四年，「我們希望這個決議可以列入州府預算。」

「如果市長對紐約公校的控制權可以順利延長，我們會同家長進行更加密切的合作，將家長們加入公校管理的領導隊伍中，提升他們在公校政策決策過程中的參與度(parents engagement)。」亞當斯表示，希望獲得四年的公校控制權而不是兩年，是因為備受疫情破壞的公校系統需要穩定的重建指導，兩年的時間太過倉促和不穩定了，不利於市府各單位和市教育局配合進行疫後教育系統修復。

教師聯合工會(UFT)對現行制度提出質疑，認為需要「必要的制衡」，「我們會從現在開始直到6月30日州立法機構做決斷前，不斷給立法者施壓。」教師聯合工會在聲明中表示。

自州長霍楚(Kathy Hochul)1月宣布，延長紐約市長亞當斯對市公校系統的控制權至四年後，便遭到各方質疑。州立法機構3月4日對此舉辦公開聽證會，市教育總監班克斯(David Banks)代替亞當斯接受了來自州參議會、州眾議會教育委員會等各方的提問，劉醇逸等教育委員會代表表示，會議審核的是「市長對公校控制權」而不是「教育總監對公校控制權」，對亞當斯簡短發言就匆匆離場的行為感到失望。州立法機構將於6月30日，決定是否再度延長亞當斯目前對公校的治理和問責制。

市長亞當斯(左)聯合市教育總監班克斯(右)宣布，提升家長對公校管理話語權。（市長...
市長亞當斯(左)聯合市教育總監班克斯(右)宣布，提升家長對公校管理話語權。（市長辦公室提供）

公校 教育總監 亞當斯

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