跨學科研習+創業媒合 紐約皇后學院設新商學院

孟昭文(左)和吳華揚(右)出席皇后學院商學院開幕典禮。（記者張心／攝影）

紐約市 立大學皇后學院(Queens College)日前宣布成立全新商學院，提供經濟、金融、會計、精算、商業管理等十餘種本科和碩士項目，並為學生對接頂級投資公司黑石集團(Balckstone)創業計畫、政府小企業發展中心及校內技術孵化器等實習資源。

皇后學院成立全新商學院，包括多位資深經濟、金融、商業學者。（皇后學院提供）

皇后學院首位華裔校長吳華揚(Frank H. Wu)表示，商學院是為了應對紐約市對專業商業人員的高需求而設立的，在現有的會計、經濟和金融等專業課程之上，聘請資深教育 顧問團隊修訂了課程大綱，建立了全新的商業教育發展軌道，並增添了職業輔導服務，從而設立了此次全新的商學院。

吳華揚宣布紐約市立大學皇后學院成立全新商學院。（皇后學院提供）

「我們一直希望擁有跨學科、綜合性的商學院，今天終於得以實現。」吳華揚表示，皇后學院商學院不僅僅是為了商業課程而設立，校方期望它能吸引對廣博的文科感興趣的學生，如政治學、社會學、倫理學、商業領域的文化差異學等，鼓勵學生尋求對不同文化的深度和廣度的熟悉，為在全球社會中擔任領導角色做準備。

國會眾議員孟昭文對皇后學院商學院成立表示祝賀。（記者張心／攝影）

國會眾議員 孟昭文、紐約市小商業服務局局長兼市立大學校董金德彦(Kevin Kim)、皇后區商會主席兼執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)等參加了商學院開幕典禮，承諾加強皇后學院商學院同政府和商業組織的合作，為學生提供更多的就業實習機會。

目前，商學院同黑石集團創業計畫、州府小企業發展中心(NYS Small Business Development Center)等機構合作，鼓勵學生積極進行創業實踐項目，應用課內所學知識。