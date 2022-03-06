教育理念背道而馳 紐約州教育廳任命日裔新校董 華人抗議

日裔教育運動活躍人士谷川志野(左)被選入州府校董會。（取自谷川志野推特）

反對資優班、反對特殊高中、支持抽籤入學新政的日裔教育 運動活躍人士谷川志野(Shino Tanikawa)，日前州教育廳宣布其被選入州府校董會(New York State Board of Regents)，即將開啟五年任期；此消息一出引起軒然大波，遭到華裔家長集體抗議，憂心谷川志野上任將為華人 教育帶來極大不利。

根據州府公示文件，谷川志野首次涉足教育領域是在其女兒就讀的小學家長教師協會(PTA)中，之後在第二學區委員會任職超過12年，目前受紐約市 公益維權人任命就職於全市高中委員會(Citywide Council on High Schools)；她也是教育委員會聯盟(Education Council Consortium)創始成員和共同主席。

「我們並不認為她的資歷足夠勝任州府校董會成員。」「紐約市加強課程和教育家長領導」組織(Place NYC)聯合創始人朱雅婷表示，州府校董會成員共有17名成員，均為德高望重的教育從業者組成，不乏資歷深厚的校長、教授等教育家，「谷川志野大概2018年才出現在紐約市教育領域，且是以家長的身分參與教育活動集會，之前毫無學校從業經歷，不知道為什麼她能夠當選。」

根據谷川志野的領英帳戶，其碩士修讀環境科學，畢業後進入紐約市水土保護區(NYC Soil & Water Conservation District)工作至今；2009年開始在第二學區委員會任職，持續至2021年。「我們知道她的專業是環境保護，只是近幾年時常出現在教育抗議活動中，且呼籲的權益和華人背道而馳。」朱雅婷說。

「谷川志野在所有華人支持的教育議題上，都和我們持反對意見。」紐約居民聯盟負責人臧東慧表示，「而且她是從理念上就反對優質教育，反對任何形式的考試，支持平均主義和抽籤入學，這種人進入州府校董會，我們真的擔心會帶來整體教育質量的下滑。」

此外，谷川志野行事作風激進極端、言行大膽出格的作風也引來華人家長憂心，「2020年10月，Place NYC在廣場集會要求高中趕緊考試，幫助孩子順利畢業，結果谷川志野找來一批學生鬧場，做事非常偏激極端。」臧東慧回憶，谷川志野還在一次會議上，把白人、非裔、西語裔稱為「我們的孩子」，將華人和亞裔稱為「他們的孩子」，「除此之外，她還在多個場合有歧視亞裔的言行，所以家長們對她的當選感到不安和憤怒。」