我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我不能只是抗議」芝加哥新娘剛完婚 急返烏支援抗俄

「嗨 烏克蘭民宿 我要訂房」美國人挺烏 付費但不住

教育理念背道而馳 紐約州教育廳任命日裔新校董 華人抗議

記者張心／紐約報導
日裔教育運動活躍人士谷川志野(左)被選入州府校董會。（取自谷川志野推特）
日裔教育運動活躍人士谷川志野(左)被選入州府校董會。（取自谷川志野推特）

反對資優班、反對特殊高中、支持抽籤入學新政的日裔教育運動活躍人士谷川志野(Shino Tanikawa)，日前州教育廳宣布其被選入州府校董會(New York State Board of Regents)，即將開啟五年任期；此消息一出引起軒然大波，遭到華裔家長集體抗議，憂心谷川志野上任將為華人教育帶來極大不利。

根據州府公示文件，谷川志野首次涉足教育領域是在其女兒就讀的小學家長教師協會(PTA)中，之後在第二學區委員會任職超過12年，目前受紐約市公益維權人任命就職於全市高中委員會(Citywide Council on High Schools)；她也是教育委員會聯盟(Education Council Consortium)創始成員和共同主席。

「我們並不認為她的資歷足夠勝任州府校董會成員。」「紐約市加強課程和教育家長領導」組織(Place NYC)聯合創始人朱雅婷表示，州府校董會成員共有17名成員，均為德高望重的教育從業者組成，不乏資歷深厚的校長、教授等教育家，「谷川志野大概2018年才出現在紐約市教育領域，且是以家長的身分參與教育活動集會，之前毫無學校從業經歷，不知道為什麼她能夠當選。」

根據谷川志野的領英帳戶，其碩士修讀環境科學，畢業後進入紐約市水土保護區(NYC Soil & Water Conservation District)工作至今；2009年開始在第二學區委員會任職，持續至2021年。「我們知道她的專業是環境保護，只是近幾年時常出現在教育抗議活動中，且呼籲的權益和華人背道而馳。」朱雅婷說。

「谷川志野在所有華人支持的教育議題上，都和我們持反對意見。」紐約居民聯盟負責人臧東慧表示，「而且她是從理念上就反對優質教育，反對任何形式的考試，支持平均主義和抽籤入學，這種人進入州府校董會，我們真的擔心會帶來整體教育質量的下滑。」

此外，谷川志野行事作風激進極端、言行大膽出格的作風也引來華人家長憂心，「2020年10月，Place NYC在廣場集會要求高中趕緊考試，幫助孩子順利畢業，結果谷川志野找來一批學生鬧場，做事非常偏激極端。」臧東慧回憶，谷川志野還在一次會議上，把白人、非裔、西語裔稱為「我們的孩子」，將華人和亞裔稱為「他們的孩子」，「除此之外，她還在多個場合有歧視亞裔的言行，所以家長們對她的當選感到不安和憤怒。」

教育 華人 紐約市

上一則

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

下一則

哈林區男專挑亞裔鄰揮拳毆打 辱罵歧視言論 被控多項重罪

延伸閱讀

紐約鬆綁 7日起不查疫苗卡、公校解除口罩令

紐約鬆綁 7日起不查疫苗卡、公校解除口罩令
紐約市犯罪率飆6成 捷運、仇恨犯罪、謀殺增最多

紐約市犯罪率飆6成 捷運、仇恨犯罪、謀殺增最多
交通死亡屢增 維權組織籲立法

交通死亡屢增 維權組織籲立法
紐約市教育總監：很快公布高中入學抽籤細則

紐約市教育總監：很快公布高中入學抽籤細則
州府審核紐約市長公校控制權 高中抽籤新規另發細則

州府審核紐約市長公校控制權 高中抽籤新規另發細則

熱門新聞

兩小時內曼哈頓南區街頭連傷7亞女，白人男子遭市警通緝。圖/市警提供

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

2022-03-02 09:40
布碌崙街頭一購物車內出現無頭女性軀幹。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

2022-03-03 13:02
馬桂英與丈夫高戰新。(取自Go Fund Me網站)

紐約遭遊民石頭砸昏華婦馬桂英離世 兒趕來美參加告別式

2022-02-28 12:55
凱茲(右一)宣布，四名法拉盛和貝賽居民因涉嫌在家中私藏27把幽靈槍，被捕控罪。（皇后區地區檢察官辦公室提供）

私藏27把幽靈槍 紐約法拉盛、貝賽4嫌被捕恐囚25年

2022-03-04 09:36
嫌犯從後攻擊受害者，用鐵錘猛擊其頭部十餘次。(市警提供)

遭鐵錘狂擊 女子紐約地鐵站遭搶時曾大喊：快停手

2022-02-26 14:50
高戰新一度不敢相信妻子馬桂英已經死亡，直到她的手越來越白、越來越冷。(取自GoFundMe網站)

馬桂英去世前日狀況良好 家屬難置信

2022-03-01 09:27

超人氣

更多 >
香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰

大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰
丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心

丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心
武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出