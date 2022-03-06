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免費海外青年語文研習班 接受報名

記者張心／紐約報導

為增強海外青年華語文聽、說、讀、寫、中文電腦輸入應用能力，增進傳統中華文化與台灣多元文化認識，中華民國僑務委員會舉辦「2022年海外青年語文研習班」，以遠距視訊教學形式，幫助旅居海外青年提升中文素養水平。

凡年滿12足歲至未滿24歲(以護照所載出生日期為憑，年齡計算至報名參加該期活動開班日)居住海外青年，欲精進華語文能力及認識台灣多元文化者，皆可報名參加；持有僑胞卡者將獲得優先錄取資格。

本次「2022年海外青年語文研習班」從5日起接受報名，截止日期為開班前兩周或是當期招募人滿為止。上課時間將為2022年6月20日至7月29日，上午9時至11時，共6周，每周3天，每天2小時。

課程內容包括華語文學習、中文電腦輸入教學與網路應用課程、文化采風、台灣探索、來台升學講座及華語文能力測驗講座。授課將以小班制進行，雙向視訊線上同步課程；報名後參加線上分級測驗，依學員程度分級授課。

此次研習班全程免費，學員無自付費用，但需自備電腦、網路、耳機、麥克風等。

有意報名者可將報名資料請逕至僑務委員會網站：www.ocac.gov.tw/僑生服務/青年研習/語文研習下載使用；也可至紐約華僑文教服務中心索取洽辦，地址為：133-32 41stRd., Flushing, NY11355；業務聯絡人富先生，電話：(718)886-7770分機107，電子信箱：[email protected][email protected]。欲申辦僑胞卡，可登錄網址：https://www.ocacocc.net/cht/index.php?。

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