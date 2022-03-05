紐約市教育總監：很快公布高中入學抽籤細則

公聽會由紐約州參議會教育委員會、紐約市教育局和州眾議會教育委員會共同主持。(會議截圖)

州長霍楚(Kathy Hochul)上月宣布，延長紐約市長亞當斯 (Eric Adams)對市公校 系統的控制權至四年後，遭到各方質疑；州立法機構4日舉辦公開聽證會，亞當斯出席表達他對掌控市公校管理權的請求。

紐約市教育總監班克斯接受了來自州參議會、州眾議會教育委員會等各方提問。(會議截圖)

市教育總監 班克斯(David Banks)接受了來自州參議會、州眾議會教育委員會等各方提問，稱會堅持資優班項目(Gifted and Talented)，並會很快對高中入學「抽籤」新政公布細則。

市長亞當斯線上出席聽證會，表達他對掌控市公校管理權的請求。(會議截圖)

「過去兩年紐約市公校因為疫情遭受重大影響，特別是有65%的非裔和西語裔學生嚴重落後，我非常想要幫助這些被忽視的學生的教育。」亞當斯表示，自己是紐約市公校教育的產物，從小孩成長為市長，深知教育質量對人一生的致命影響，「我掌權公校後希望把非裔、西語裔、遊民家庭的學生等，重新和公校體系連結，為他們提供教育和健康資源。」

亞當斯也表達他對市教育總監班克斯的信任，「他是合適的時間出現的合適人選，我相信他會團結家長，建立和家長緊密溝通的行政機制，提高全市教學體系，提供優質教育資源。」同時，亞當斯也懇請州立法機構再給予他四年時間，幫助「破碎的」紐約市公校體系進行疫後重建。

班克斯表示，延長市長對公校的控制權是因為該政策切實有效，市長可以高效聯繫市府各方機構，共同為教育系統提供所需資源，「尤其疫情期間，紐約市公校能夠迅速響應，比如在公校中設立疫苗監測站等，這在全美其他地區完全不可想像。」他還提到，市長控制公校擴大了家長對教育議題的參與度，保證更多家長參加之前無法出席的各類教育會議。

公聽會由紐約州參議會教育委員會、紐約市教育局和州眾議會教育委員會共同主持。(會議截圖)

州參議會紐約市教育委員會主席、州參議員劉醇逸主持此次會議，提問中涉及市公校高中錄取「抽籤」新規，「1月底出台後引起了軒然大波，很多家長對此憂心不已，我們希望了解更多相關信息。」班克斯回應稱，自己知道新政引發很多非議，接下來會很快公布細則，幫助家長更好地理解和配合新規，「我知道這次改革很倉促，目前我們還不確定是否會繼續沿用，要看運行結果，不好的話就會改正，畢竟我的宗旨是，只保留對大家有用的教學項目。」

州參議會高等教育委員會主席、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)就資優班項目表達支持，班克斯說，自己會堅持該項目，同時努力提高普通公校的教學質量，力求所有的公校都能接近資優班教學水平。

亞當斯目前對公校的治理和問責制，將於6月30日由州立法機構決定是否能夠再度延長。