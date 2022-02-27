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紐約市高中錄取新規困惑 教育局3月8日中文解讀

記者張心／紐約報導
紐約市高中錄取新規令人困惑，市教育局將於3月8日開設中文宣講。（取自市教育總監推特）
紐約市高中錄取新規令人困惑，市教育局將於3月8日開設中文宣講。（取自市教育總監推特）

繼飽受爭議的「抽籤」入學新規施行之後，20餘所紐約市高中又突然增設全新錄取標準，令大批家長更感措手不及；市教育局將於3月8日以中文講解高中錄取新政，在線解答華人家長的申請困惑。

備受歡迎的紐約市明星公校科技數學新探索學校(NEST+M)，18日宣布將對高中申請者增加新的錄取程序，需要申請人額外再提交兩篇論文。與此同時，也有20多所高中在市教育局錄取標準之外，增設了獨有的招聘流程，包括面試、論文、測試等，並且獲得了教育局的批准。

這令家長們對於今年的高中錄取規則更加迷茫，家長金潔米(Jaime Kim，音譯)表示，在申請已經開放數周之後才被通知變動，自己和很多家長一樣都備感壓力，「當局和校方都缺少真實和透明的信息，我們無法準確知道應該如何申請，也不知道自己的孩子有多大機會能錄取，這非常不公平。」

像金潔米一樣的家長大有人在，根據紐約市加強課程和教育家長領導組織(Place NYC)近日的調研，全市有90%的家長質疑高中「抽籤」入學新規的公平性，46%因此考慮將孩子轉移到私立學校，55%打算搬離紐約市，只有剩餘少數因為經濟問題而不得不繼續留在當前公校體系的家長。

市教育局回應改革正是為了提高公平性。根據該局做的種族統計模型，新規將西語裔和非裔錄取頂尖高中的概率提升了13%，教育局發言人卡薩諾瓦(Sarah Casasnovas)表示，「新政將幫助那些不被重視的高成績學生。」

此回應遭到高分學生家長的質疑，因為以往高中錄取主要是根據成績來選拔，但改革後哪怕平均成績只有B的學生也可以就讀頂尖高中。市教育表示新規是為了使錄取過程變得更透明，集中管理學生申請全市400所高中的方式，為公校創立統一的錄取決策標準。

但NEST+m為代表的精英高中的額外篩選準則，使當局承諾的統一化也難以兌現，「本年度施行的新規已經發布，未來是否會變化還不得而知，我們會繼續同學生、家長和社區領袖進行溝通，為明年和未來的改變制定策略。」卡薩諾瓦說。

市教育局將在3月1日晚上6時至7時，以英文舉辦高中錄取新規在線宣講；3月8日晚上6時至7時，以中文講解。具體信息可查閱：https://tinyurl.com/34v3hb96。

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