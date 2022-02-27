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獲教師工會背書 霍楚恐限制特許學校擴張

記者張心／紐約報導
州府計畫限制特許學校擴張，遭到外界質疑。（美聯社）
州府計畫限制特許學校擴張，遭到外界質疑。（美聯社）

伴隨紐約市公校入學率大減的是特許學校申請數的急速上升，強烈反對特許學校開設的州教師聯合會(New York State United Teachers)，日前宣布了對州長霍楚(Kathy Hochul)競選的背書，加劇了外界對霍楚拒絕擴大特許學校名額的強烈反對。

特許學校的支持者、前市長彭博(Mike Bloomberg)任命的公校副總監Eric Nadelstern表示，「我確信教師聯合會的背書對霍楚產生了影響，她不會願意在第一個任期內因為特許學校花費政治資本。」他進一步指出，關於特許學校的辯論已經成為一個兩極化的問題，教師工會對教育政策和管理州府的民主黨人有巨大影響力。

「不幸的是，他們在特許學校的問題上站錯了隊，反對擴大特許學校規模和數額是不合理的。」Nadelstern表示，孩子們需要更好的學校，政府必須探索創新的教育模式，特許學校就是其中之一。

州府最新數據顯示，紐約市75%的公校招不到足夠的學生，其中23%的公校申請人數下降10%，損失學生數達6萬2000名；而與之形成鮮明對比的，是特許學校招生的爆滿，錄取人數增加9%。

「如果你指望教師聯合會的支持，你就不會為了全市家長和學生的真正利益而奮鬥。」前州長柏德基(George Pataki)在1999年批准了紐約州第一部特許學校法令，他也表達了對霍楚拒絕擴張特許學校的擔心。

對此，州教師聯合會回應稱，在立法者批准更多的特許學校經營數目及取消上限之前，特許學校經營行業的系統性問題必須得到解決，經營者要符合教育法的規定。

州長辦公室發言人海思(Hazel Crampton-Hays)的聲明中，沒有直接回應對於特許學校上限的問題，只是強調了霍楚對教育系統的投資和重視，「我們在確保所有人獲得優質教育資源，以為學生提供最好的選擇為動力。」

教育 霍楚 公校

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