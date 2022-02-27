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保證高質量教學 陳慧華推薦選讀特許學校

記者顏潔恩／紐約報導
新冠疫情爆發以來兩年內，紐約市特許學校的入學率增加9%。(美聯社)
新冠疫情爆發以來兩年內，紐約市特許學校的入學率增加9%。(美聯社)

自新冠疫情以來，紐約市特許學校(charter school)的入學率相較公校持續上升；紐約同源會創會會長陳慧華表示，特許學校比起公校更適應疫情造成學習環境轉變，保證教育質量，亞裔家庭應多了解並考量特許學校，並希望州府可以取消對特許學校擴張的上限，讓更多學生能進入就讀。

特許學校也稱公共特許學校，它和公校都是政府撥款的學校，但和公校不同的是，特許學校是私營的，在課程設置和師資管理上無需像公校一樣嚴格遵循政府的規定；疫情期間，就紐約市而言，公校因教師工會針對疫情各種情況的罷工、抵制，影響了學生的教育，而特許學校設置網課更快更好，轉變更成功，這使它們贏得不少家長的青睞。

陳慧華表示，很多人以為特許學校只專給非洲裔、西語裔學生提供教育的學校，但隨著公校的教育不如從前，她推薦華人家庭考量特許學校的優勢；特許學校秉持著勤奮、原則和強調學業至上的態度，與華人家庭的價值觀相符，其學生在州考試中的出色表現，遠超於紐約市的地區學校。

然而就讀特許學校面臨的問題是，目前好的學校都在距離華社較遠的地方，且因特許學校的擴張有上限，造成入學率也有限制，不能建造更多特許學校；很多州教師工會都明確表達對特許學校的敵意，她認為很多民選官員將競選11月的選舉，包括州長霍楚(Kathy Hochul)，希望取消特許學校上限的議題，能成為選民衡量民代政綱並決定是否給予支持的其中原因。

她說，若霍楚和州議會不想承認公校教育已出現問題，至少要開放更多特許學校，令學生有選擇去更好學校的機會。

公校 教育 疫情

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