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迎冬假 紐約市公校將發雙份居家檢測盒

記者張心／紐約報導
市教育局總監班克斯看望公校學生，將在冬假前為全市公校發放雙份居家檢測試劑。（取自班克斯推特）
市教育局總監班克斯看望公校學生，將在冬假前為全市公校發放雙份居家檢測試劑。（取自班克斯推特）

下周紐約市公校將迎來為期一周的冬假(Midwinter Recess)，政府按照承諾將於本周五(18日)前，為全市從幼稚園至12年級(K-12)每個公校學生發放兩個居家檢測試劑，檢驗呈陰性且無症狀的學生可於28日返校，陽性病患建議但不強制進行居家隔離。長島公校也將於17日向學生發放檢測盒。

公校學生獲發的新冠檢測盒。(記者曹健／攝影)
公校學生獲發的新冠檢測盒。(記者曹健／攝影)

教育局(DOE)致家長的信函中表示，為了保證全市公校在冬假後的健康安全，強烈建議所有學生無論是否接種過疫苗，都要在2月28日返校前進行居家測試，其中第一次檢測應在26日晚，第二次應在27日晚。

教育當局建議檢測在家長監督陪同下進行，如果檢測結果呈陰性且身體感覺良好的學生，可以在28日返校上課；檢測結果呈陽性的學生，建議留在家中隔離，其中K-12學生隔離期為五天，沒有症狀後可以在第六天返校，學前班及幼稚園的學生，隔離期則仍為十天。

市教育局也提醒，任何在過去90天內感染過新冠病毒的學生，不需要進行此次篩檢，直接可以在2月28日照常返校。除了政府發放的居家檢測試劑之外，學生也可以接受PCR測試等其他校外篩檢項目，提供的檢測結果對校方同樣有效。

此次公校居家檢測試劑發放計畫由州長霍楚(Kathy Hochul)提倡，為了避免休假導致的返校後大規模感染，州府倡議在學生放假前為每個人提供居家檢測劑，28日返校後將根據校內疫情感染狀況，進一步決定是否要在3月第一周取消校內口罩令；霍楚說，「到時會有非常大的可能性，取消紐約州的公校口罩令。」

為學生發放的居家檢測試劑中，含有詳細的說明使用指南，有疑問的家長和學生也可以參考市教育局發布的使用視頻，該教學指導視頻由11種不同語言選項，訪問網址為：schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits。

檢測 教育局 公校

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