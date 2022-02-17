紐約市教育局學前班、啟蒙班報名 華協會助申請

市教育局的學前班、兒童教育「啟蒙計畫」，以及全日制早期教育班，將從即日起接受新學年的報名。(美聯社)

市教育局 的學前班(3-K、Pre-K)、兒童教育「啟蒙計畫」(Head Start)、以及全日制早期教育班(Extended Day and Year)從即日起接受新學年的報名，2018年、2019年出生的孩童可報讀以上課程；為免除華裔家長報名申請的困惑，布祿崙華人協會即日起提供協助。

華協會介紹，學前班是針對居住在紐約的兒童提供，無家庭收入限制，上課時間為9月至隔年6月，早9時至下午3時20分；啟蒙班及早期教育班則是針對中、低收入 家庭兒童，父母須均有工作且每周工作時間不少於20小時，全年上課，時間是早9時至下午5時或6時。

家長可通過多種方式報名，包括網上申請：MySchools.nyc (可選中文版本)；電話申請(718)935-2009，辦公時間為周一至周五上午8時至晚上6時；或可在華協會每日早9時至下午4時間，致電尋求工作人員的協助，電話是(718) 438-0008。

該會解釋，家長需現在MySchools.nyc創建帳戶，並點擊該鏈接vimeo.com/488709712觀看教學視頻，登陸MySchools帳戶後可在右上角選擇語言；接著可搜索不同的課程、學校，填到申請表格後上遞交申請，入學並不採取先到先得的制度，在截止日期前，就算已遞交表格，家長仍可重新開啟申請表做修改。

華協會擁有多個全日制學前班，地址分別為布碌崙8大道 5002號、60街757號、8大道4202號、8大道4116號、50街871號、43街713號、20大道6409號及8大道4202號。

該會提醒，當局為四歲孩童所設的課程截止日期是3月18日，而三歲孩童得到截止日期則是4月14日，呼籲家長在截止前遞交報名，否則無法拿到名額或不能就讀第一志願學校。