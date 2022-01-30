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黃敏儀訪法拉盛244小學 鼓勵家長使用食品補助金

記者牟蘭／紐約報導
黃敏儀(黑衣者)日前在黃德望陪同下，訪問法拉盛公立244小學，與該校的師生及校長探討公校的教育與經費等問題。（黃敏儀辦公室提供）
黃敏儀(黑衣者)日前在黃德望陪同下，訪問法拉盛公立244小學，與該校的師生及校長探討公校的教育與經費等問題。（黃敏儀辦公室提供）

市議員黃敏儀日前在紐約華人家長會會長黃德望陪同下，訪問法拉盛公立244小學，與該校師生及校長探討公校教育、經費以及新移民家庭面臨的困境等議題；校長格羅夫(Bob Groff)表示，因語言障礙以及怕淪為公共負擔等原因，不少家長尚未使用州府發放的食品補助金。

黃敏儀(講話者)日前在黃德望陪同下，訪問法拉盛公立244小學，與該校的師生及校長...
黃敏儀(講話者)日前在黃德望陪同下，訪問法拉盛公立244小學，與該校的師生及校長探討公校的教育與經費等問題。（黃敏儀辦公室提供）

黃敏儀28日走訪244公立小學，該校的數十名學生通過畫作與信函展示他們對「法拉盛濱水項目」(Special Flushing Waterfront District)的構想，描繪他們對當地未來的展望，隨後將這些作品交予黃敏儀參考。

黃敏儀(左一)日前在黃德望陪同下，訪問法拉盛公立244小學，與該校的師生及校長探...
黃敏儀(左一)日前在黃德望陪同下，訪問法拉盛公立244小學，與該校的師生及校長探討公校的教育與經費等問題。（黃敏儀辦公室提供）

當天的訪問過程中，格羅夫就州府去年推出的「疫期食品補助」(P-EBT)項目與黃敏儀探討；他表示，許多家長因不了解這項福利，或語言障礙抑或不知如何激活福利卡等，尚未使用該計畫。

聯邦農業食品和營養服務部(USDA)於2020年5月批准了紐約州實施「疫期食品補助」計畫，旨在向子女就讀紐約公校的家庭發放食品補助金，彌補學生在2020年到2021學年，因公校關閉而未能在校園食用免費餐的伙食費。

這項臨時補助金與糧食券(SNAP)不同，無須特別申請，所有公校學生都可獲得；若學生每月接受遠程教育一到12天，能收到82元補貼，若學生每月接受遠程教育超過12天，可收到132元補助。

黃敏儀表示，使用這項福利不會帶來其他問題，她鼓勵尚未使用這筆補助金的家長可激活電子福利卡，來購買食物；她補充，這些福利自發放日起至274天內都可激活，目前已發放的禮卡均在期限內，若民眾丟失舊卡，仍可申請新卡使用。

福利 公校 教育

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