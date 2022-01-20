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霍楚放權 亞當斯控制市公校4年

記者張心／紐約報導
州長霍楚提議延長紐約市長亞當斯對市公校系統的控制權至四年。（州長辦公室提供）
州長霍楚提議延長紐約市長亞當斯對市公校系統的控制權至四年。（州長辦公室提供）

州長霍楚(Kathy Hochul)19日宣布，延長紐約市長亞當斯(Eric Adams)對市公校系統的控制權至四年，但遭到教師聯合工會(UFT)和民代的質疑；同時，州府在2023財年州府預算案中對教育領域增加21億元投資，憑藉共計313億元提升教師數量、擴大特許學校規模、增開特殊教育項目、加強心理健康服務。

霍楚對亞當斯控制紐約市公校的「放權」被外界視為送給亞當斯的禮物，代表迄今為止二人合作不錯的象徵。作為全美最大的公校系統，紐約市的掌權人並不是選舉產生的校董會而是市長，但這一由前市長彭博(Mike Bloomberg)提議的法案將於今年6月到期；上一次申請延期是前市長白思豪當政時的2019年，因為前州長葛謨的反對，白思豪只獲得了一年的控制權，後因為民主黨在參議會爭取才拿到三年延期。

教育總監班克斯(David Banks)認為霍楚此舉「可以發揮全市公校的最大潛力」，但遭到UFT和家長的反對，UFT主席穆格魯(Michael Mulgrew)發表聲明稱，市長控制教育系統長期以來忽視學生和家長的聲音，UFT早已建議修改；州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸也表示，正在考慮對該系統進行調整，但未透露詳細計畫。

此外，霍楚首次發表的州府預算案中，還將教育領域投資增加了7.1%，以幫助各地招聘更多老師和創建教學項目。313億元的撥款中，紐約市占123億元，相當於用於每個學生的資金增加了4.5%，其中特許學校學生將獲得4.7%的人均資金增長，從1萬6844元提高到1萬7633元，「這筆錢可以使特許學校繼續創新，招聘高質量的老師和員工。」霍楚說。

過去幾年，因為州府資金凍結，全州不少特殊教育項目倒閉，許多三至四歲殘疾兒童教育席位短缺；自2015年以來，州府在特殊教育領域的經費只每年增加2%，遠遠落後於普通公校教育。這一法案去年12月被霍楚否決，在此次新預算中，全州將特殊教育項目經費提升11%，每年增加2.4億多元幫扶弱勢兒童。

面對疫情導致的青少年心理健康狀況，霍楚提議在兩年內投入1億元建立新計畫，在全州學校聘請更多心理健康專家，創辦心理諮詢服務項目，同時為留級、延期、課後補習提供資金援助。

教育總監 霍楚 紐約市

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