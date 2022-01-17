領導者階梯計畫 學生可申請帶薪實習

紐約市「領導者階梯計畫」開放申請，助力高中及大學生暑期帶薪實習。（取自市青少年與社區發展局推特）

為了幫助青少年提前熟悉職場環境，為畢業後找到滿意工作提前準備，市青少年與社區發展局(NYC Department of Youth & Community Development)連續第16年推出「領導者階梯計畫」，為紐約市 優秀的16歲至21歲在校生，提供到知名私營企業、非營利組織和政府機構的帶薪暑假實習機會。

往屆參與學生曾順利到摩根士丹利(Morgan Stanley)、美国彭博社(Bloomberg)、畢馬威(KPMG)等組織實習，並且獲得了畢業後的全職工作轉正通知。該計畫將在7月的第一周開始，持續六周結束；會對報名者進行嚴格的篩選和面試 ，入選後將得到長達30幾個小時的免費就業 培訓，包括簡歷和面試輔導、基本工作場所技能和商業禮儀等，之後將開始參加雇主面試，並於暑假正式開始到崗實習。

報名截止時間為2月25日，申請標準為16至21歲間的在校生，擁有最低3.0的GPA，居住在全市五大區之一，之前擁有工作經驗(帶薪或是志願服務均可)，並且擁有在紐約市的合法工作身分。具體報名信息可前往網站：nyc.gov/ladders。