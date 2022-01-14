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亞當斯鬆口 願討論紐約公校提供網課

記者顏嘉瑩張晨／紐約報導
亞當斯(左三)對是否改變公校同意檢測書持開放態度，並願意討論再實施遠端教學可能性；圖為亞當斯日前訪問布朗士公校。(市長辦公室提供)
亞當斯(左三)對是否改變公校同意檢測書持開放態度，並願意討論再實施遠端教學可能性；圖為亞當斯日前訪問布朗士公校。(市長辦公室提供)

公校學生感染新冠的人數大幅增加之際，市長亞當斯(Eric Adams)13日首度鬆口表示，願意就實施線上教學的可能性進行討論；對於如何擴大公校學生接受病毒檢測的比例，亞當斯也對一項有望顯著增加受檢人數的新提議持開放態度。

目前紐約市公校要求家長所有填寫檢測同意表，對學生進行定期檢測，不過根據市教育局(DOE)官員表示，目前約僅有三分之一的學生繳回同意表，阻礙了市府針對學生進行大規模的檢測。

不過相關單位正在討論，未來將開放家長選擇是否「退出檢測」(opt out)；之所以做出這個類似文字遊戲的改變，是因為從心理學的角度，眾多家長不敢貿然選擇退出，那也就等相當於同意學校對學生進行檢測，從而大大增加受檢人數。

市長辦公室發言人表示，目前該辦公室正在審閱該提案，確認是否會牽涉到法律或其他相關問題，影響學生和家庭。

亞當斯(左三)對是否改變公校同意檢測書持開放態度，並願意討論再實施遠端教學可能性...
亞當斯(左三)對是否改變公校同意檢測書持開放態度，並願意討論再實施遠端教學可能性；圖為亞當斯日前訪問布朗士公校。(市長辦公室提供)

代表全市10萬公校教師的教師聯合工會(UFT)主席穆格魯( Michael Mulgrew)，近日與1萬5000名工會成員舉行會議，提到由於變種新冠病毒Omicron的快速傳播，目前已經有將近20萬名學生確診新冠而請病假，希望市府能夠提供學生線上課程的選項。

市教育總監班克斯(David Banks)13日對家長諮詢委員會(Parent Advisory Council)表示，若實施線上教學，希望能夠堅持到學年結束，不過由於仍須與教師工會、相關單位等談判，「這並不那麼簡單」，不過他也說：「但我確實認為我們可以想出一些方法，因為已經施加了足夠的政治壓力。」

穆格魯認為，面對這麼多確診缺席的學生，亞當斯無論如何都必須要針對這些人研擬對策；教師工會發言人表示，最近幾周，公校學生出勤率大降，每日缺勤率超過20%，主因就是近期新冠病例的激增，有許多學生未來將面臨好幾周無法上課。

穆格魯說，自去年9月該工會持續呼籲增加線上課程選項，不過他也提到，若真的再度開放線上課程選項，將不希望有高達65%的學生都待在家裡上網課，呼籲家長做出「明智選擇」。

對此亞當斯13日表示，願意就短暫實施線上教學的可能性，與相關人員討論，但他也說，若開放遠端課程，許多家長將不督促孩子學習，「我必須確保孩子們接受教育。」

亞當斯也重申紐約市校園仍是安全的，他的主要目標仍是希望能維持學生到校上實體課。

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