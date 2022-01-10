未來10年缺18萬教師 紐約啟動教師重建計畫

州府啟動系列計畫應對未來十年，紐約州高達18萬的教師缺口。(州長辦公室提供)

根據州府最新報告統計，未來十年紐約州 將面臨18萬教師缺口，為此州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布啟動教師隊伍重建計畫，包括加大K-12教育 領域資金投入、取消退休 教師收入限額、加快教師執照辦理流程、提供學習進修補助金等措施，以吸引和留住更多從教人員。

霍楚表示，紐約在未來幾年將面臨嚴重的教職員工退休斷層，疫情的持續更加劇了這一情況，接下來的十年將需要約18萬新老師以滿足全州的教育勞動力需求，「我們要鼓勵年輕人進入教育領域，也要激勵資深教育者重新回到講堂。」

為此，紐約州啟動多項舉措緩解此危機。首先，提供獎勵措施來吸引教職員工，具體為將退休老師的3萬5000元收入限額取消，激勵紐約州近16萬9000名退休教師返聘，退休輔導員和校車司機也將受到資金鼓勵重回崗位；吸引更多非教育領域人士加入教師隊伍，擴大替代教師認證計畫範圍；攻讀教育領域研究生且有志成為教師的學生，將優先安排在高質量學區進行實習。

其次，加快教師認證流程，州長、州教育廳和相關立法者將改革認證流程，批准合格的候選人在等待正式證書時，也可以立刻開始教學工作；此項範圍也會逐步從教師擴大為輔導員、社會工作者、其他州教育執照持有者和擁有過執照的退休人員。

為了吸引大學畢業生，州府將創建「州教師駐留計畫(The Empire State Teacher Residency Program)」，為紐約州立大學(SUNY)、紐約市立大學(CUNY)及其他和公校合作的高等院校提供資金支持，向有志從教的研究所學生提供學費減免或是免學費；該計畫會優先考慮人手短缺的學科和學區。

此外，州府還將為高校學生啟動「學生服務隊伍(Student Service Corps)」方案，對接高等學府學生和公校，請大學生在課餘時間為公校生開展教學和心理咨詢相關項目，滿足當地兒童和社區的需求。

政府對於輔導員也會提供進修資金，幫助他們完成高等教育並獲得教師資格證書；同時，全額資助基金會(Foundation Aid)將再投入數十億元給全紐約州的公校。