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關閉公校？華人家長、老師各有說法

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約市公校是否關閉？各方代表意見難統一。圖為市長亞當斯日前訪問公校。(市長辦公室提供)
紐約市公校是否關閉？各方代表意見難統一。圖為市長亞當斯日前訪問公校。(市長辦公室提供)

紐約市公校在新年開學後，學生缺勤率和染疫率居高不下，教師聯合公會(UFT)呼籲關閉公校改上網課，卻遭到市長拒絕，稱「學校最安全」；對於全市是否應該閉校，華人家長及老師的意見也是眾說紛紜，一方認為閉校不現實，對貧困或英語不流利的家庭傷害很大，上網課既影響學習成果也不利社交，另一方認為不閉校更不現實，一位老師難以同時兼顧班上及在家上網課的學生，學生在感到不安的情況下，更是無心向學。

華裔家長黃德望的兩位孩子在布碌崙(布魯克林)第11公立小學上學，他表示，由於孩子們及全家已經完全接種，他仍然每天送孩子去學校上學，並不期望學校關閉，身為紐約華人家長會會長，他與諸多校長及華人家長交談後發現，上網課不僅影響學業成績，也損害孩子們的社交能力，那些上了好幾周網課又重返校園的學生，擁有「明顯的」社交障礙，何況一刀切都改上網課，也不代表整個家庭就可以活在無菌肥皂泡裡，「曝露在有風險的染疫環境下，是無可避免的」。

黃德望還指出，閉校對貧困及英語不流利的家庭傷害更大，據他了解，去年紐約市關閉公校的幾周，法拉盛的華人家長由於語言不通或礙於工作，既不能及時與校方溝通、輔導孩子課業，也無法抽出時間在家照看孩子。

皇后區的華裔高中數學老師王柏存，最近兩周感到教書逐漸成為了一項「不可能的任務」，學生感到「疲憊」、「倦怠」、無心向學，出勤率由往常的98%跌到60%至65%，一堂課上，他一邊教到場的學生，一邊打開Zoom視訊及借助其他教學平台，同步遠程給居家學生實時上課。

這是王柏存同步教學的方法，是去年他的高中上了將近一年網課，他逐漸摸索出能夠兼顧兩邊的教學模式。但由於市府及州府至今未對遠程上課給予官方的指導建議，部分老師在同時面臨課堂內外的學生時很可能分身乏術，僅僅通過網路布置作業或給予簡單的、非實時的課業指導，這也是為何法拉盛市議員黃敏儀，日前聯合20多位議員建議市公校提供遠程上課的選項。

王柏存表示，繼續開放學校並不現實，教學最重要的是統一、持續性。當有越來越多學生缺席，令同一位老師給一半學生上網課、一半在教室內授課極具挑戰；在現實的校園內，根本看不到市長所說「學校最安全」，而當學生感到不安時，他們根本學不進去。

班上有34位學生的王柏存說，高中學生數量過多，難以維持社交距離，不像小學可以把班級一拆為二分班教學，高中實行「選課走班」制度，無法進行分班保障安全；他認為學校應「暫時」關閉，協調那些無法居家上網課的特殊學生，「社會無法為脆弱家庭提供託管及志願服務，而政府卻鼓勵把這種經濟重擔，轉嫁到了學校的頭上」。

公校 華人 法拉盛

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