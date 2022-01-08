24位民代致信亞當斯 要求紐約公校提供兩周網課

24名民選官員致信亞當斯，要求公校在本月18日前為學生提供遠程教學選項。（路透）

24位民選官員日前聯名致信市長亞當斯(Eric Adams)，指出近期疫情 反彈，要求公校 即日起至本月18日為學生提供兩周網課選項。

這封聯名信由州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)、眾議員羅哈斯(Jessica González-Rojas)與市議員克里斯南(Shekar Krishnan)發起，市議員黃敏儀、李琳達與州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)等多位民代簽名支持，要求亞當斯為公校學生在18日前提供網課。

信中稱，根據市府的數據，3日只有67%的學生返校上課，「這個數據說明絕大多數家長仍擔憂孩子到校後，會繼續加劇疫情的傳播」；信中指出，約兩周的遠程教學將為學生爭取更多的檢測 與接種疫苗時間，學校也能接收更多的口罩、居家檢測包以及其他防疫物資，以減緩疫情的傳播。

民選官員在聯名信中表示，他們並非要求關閉公校，完全轉為線上教育，只是希望暫時提供遠程教育，「我們只是對影響紐約市民健康的隱患做出適當回應」，因日益嚴重的疫情，公校的師生已無法全身心的投入學業。

黃敏儀表示，紐約市公校的學生在新年後返校，學生的缺席率高達30%，仍有大量的學生與教職工等待新冠檢測的結果與接種疫苗；她說，兩周遠程教育選項，能保證無法到校的學生繼續學業，減少疫情對他們帶來的負面影響，確保學生安全、健康地學習。

因居家檢測包有限，紐約市的大部分公校只為曾接觸確診患者的學生提供免費居家檢測包，若學生在檢測中呈陽性，需居家隔離五天，反之，可照常上學；至截稿時間，市長辦公室的發言人尚未回覆相關訴求。