老師缺席學生聚禮堂 家長批學校成新冠熱點

有家長爆出布朗士科學高中因老師缺席，大量學生被留在禮堂內，等待下一步安排。(讀者提供)

新年過後開學，紐約市多個公校 被爆師生嚴重缺席，以布朗士科學高中(Bronx High School of Science)為例，因4日有30多位老師請假，近百名學生留在禮堂內等待校方安排，被家長批評學校成「新冠熱點」；一名華人家長稱家中有罹癌長者，無法接種新冠疫苗，擔心孩子將病毒帶回家中。

根據市府3日的數據，全市的公校中只有67%的學生到校上課，部分學校的華人家長4日指出，自家孩子所在學校的老師也嚴重缺席，擔憂孩子的學業。

布朗士科學高中的家長洪Mandy表示，她的兒子在該校就讀十年級，為了讓孩子回歸正常生活，新學年開學前，她購買了居家檢測 包，以監測孩子返校後是否感染病毒，「一直待在家裡，青少年容易產生心理問題」。

雖然一直配合學校的防疫措施，但洪Mandy說，4日她從家長群中得知，因學校當日有30多位教職員缺席，校方將沒有上課的學生集中在禮堂內聽候安排；她表示，根據學生在社群網路張貼的照片，沒有保持社交距離，還有人在照片上標注「是的，這裡是新冠熱點」。

洪Mandy表示，自己的孩子在上學期間甚至不吃午餐，不喝一口水，一直戴著口罩，只為避免感染病毒；得知孩子在校的情況後，她非常擔憂，「學生在校也不上課，還不如上網課」。

雖然多數染疫青少年的病症較輕，但洪Mandy表示，她的父親是癌症三期的患者，且有免疫系統疾病，無法接種疫苗，兩歲大的女兒也不符合接種標準，更害怕兒子將病毒帶回家中，對家庭中其他成員的健康造成威脅。

同源會的會長黃友興表示，他的女兒在皇后區法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis HS)就讀11年級，從3日開始，全校只有約60%的學生上學，因紐約教師聯合工會(UFT)與市府未達成一致，學校的部分老師在開學後選擇請假，「很多學生也沒有課上」。

黃友興說，雖然政府日前宣稱免費發放新冠居家檢測包，但公校只有密切接觸過確診患者的學生才能領取；他女兒所在的課堂中，4日有一名同學確診，才收到校方的免費檢測包，「如果她檢測陽性，需要在家隔離五天，反之，明天還是正常上學」。

對於紐約市公校安排，黃友興計畫向所在學區的教育總監 反應校園的狀況，提供遠程教育的選項，避免學生的教育因疫情受到負面的影響。