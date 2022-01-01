我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

確保校園開放 紐約州大、市大學生1/15前須打補強針

記者張晨／紐約報導
紐約州立、市立大學學生，開學前必須完成補強針接種。（Getty Images）
紐約州立、市立大學學生，開學前必須完成補強針接種。（Getty Images）

州長霍楚(Kathy Hochul)2021年12月31日宣布，將疫苗、補強針以及檢測工作重點放在校園，除了向州內各地輸送百萬檢測試劑外，更要求紐約州立大學(SUNY)、紐約市立大學(CUNY)學生在1月15日春季開學前必須接種補強針。

霍楚表示，除了已經準備好並送往全州各地學校的數百萬個檢測試劑，到下周一(3日)紐約州還將收到600萬份試劑，這將使學校的總檢測數超過1100萬份；州府官員表示，他們希望定期推出檢測包以滿足需求，並在安全的情況下盡可能讓讓學生們留在教室中上課。

於此同時，霍楚也宣布，州立大學和市立大學的學生一旦符合接種補強針資格，就必須在返回校園前接種，規定於1月15日生效，教職工也包括在內。

「這是我們確保校園保持開放的唯一方式，當一所社區大學、一所州立大學或一所私立學校關閉時，這對當地經濟是毀滅性的。」她表示，但如今可以通過疫苗來避免這種情況。

霍楚稱，新變種病毒對青少年造成了嚴重打擊，且住院人數不斷攀升，目前在紐約住院治療的五至11歲兒童中，沒有人接種過疫苗，而入院的12至17歲青少年中，也只有大約四分之一接種過疫苗。

檢測 疫苗 霍楚

上一則

紐約客談/跨入2022年 疫情時代何時終結

下一則

全市去年暴力犯罪增 僅布碌崙下降

延伸閱讀

譚德塞喊話：有信心2022擊退疫情 前提是大國不囤疫苗

譚德塞喊話：有信心2022擊退疫情 前提是大國不囤疫苗
Omicron太威猛 土耳其單日破4萬例 社交距離變3米

Omicron太威猛 土耳其單日破4萬例 社交距離變3米
洛杉磯縣31日新冠病例2.7萬爆炸性傳播

洛杉磯縣31日新冠病例2.7萬爆炸性傳播
紐約州單日7萬確診創新高 紐約市每5檢測者有1人陽性

紐約州單日7萬確診創新高 紐約市每5檢測者有1人陽性

紐約疫情續升溫 又增7.4萬人確診

紐約疫情續升溫 又增7.4萬人確診

熱門新聞

27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

2021-12-28 08:15
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41
涉殺華人情夫的鄧海燕（橘黃帽者），12月31日晚引渡回紐約，明年1月3日在皇后區法院過堂。（記者牟蘭/攝影）

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022-01-01 00:11
受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場26日取消百架航班。(Getty Images)

Omicron肆虐 紐約3大機場今日取消數百架航班

2021-12-26 11:19
紐約市的一戶華裔屋主因涉嫌將兩家庭住宅，非法改建成酒店出租，被當局開罰逾24萬元。(谷歌截圖)

住宅違法改成酒店 華人房東遭重罰24萬元

2021-12-26 02:28
州長霍楚(左一)響應CDC縮短醫護人員隔離日期的新規，遭到紐約州護士協會強烈反對。(取自霍楚推特)

72小時無症狀 隔離5天就上班？紐約州醫護批不科學

2021-12-27 08:31

超人氣

更多 >
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議
5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博