確保校園開放 紐約州大、市大學生1/15前須打補強針

紐約州立、市立大學學生，開學前必須完成補強針接種。（Getty Images）

州長霍楚 (Kathy Hochul)2021年12月31日宣布，將疫苗 、補強針以及檢測 工作重點放在校園，除了向州內各地輸送百萬檢測試劑外，更要求紐約州立大學(SUNY)、紐約市立大學(CUNY)學生在1月15日春季開學前必須接種補強針。

霍楚表示，除了已經準備好並送往全州各地學校的數百萬個檢測試劑，到下周一(3日)紐約州還將收到600萬份試劑，這將使學校的總檢測數超過1100萬份；州府官員表示，他們希望定期推出檢測包以滿足需求，並在安全的情況下盡可能讓讓學生們留在教室中上課。

於此同時，霍楚也宣布，州立大學和市立大學的學生一旦符合接種補強針資格，就必須在返回校園前接種，規定於1月15日生效，教職工也包括在內。

「這是我們確保校園保持開放的唯一方式，當一所社區大學、一所州立大學或一所私立學校關閉時，這對當地經濟是毀滅性的。」她表示，但如今可以通過疫苗來避免這種情況。

霍楚稱，新變種病毒對青少年造成了嚴重打擊，且住院人數不斷攀升，目前在紐約住院治療的五至11歲兒童中，沒有人接種過疫苗，而入院的12至17歲青少年中，也只有大約四分之一接種過疫苗。