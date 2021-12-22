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變種病毒疫情升溫 春季州會考又取消

記者顏潔恩／紐約報導
明年1月高中州會考再次取消。（市長辦公室提供）
明年1月高中州會考再次取消。（市長辦公室提供）

州教育廳廳長羅莎(Betty Rosa)21日宣布，受到變種新冠病毒疫情影響，取消訂於明年1月舉行的高中州會考(Regents)，這已是連續第二年1月州會考因疫被迫取消。

羅莎表示，紐約上周多日創下疫情爆發以來單日確診病例新高，1月州會考再次無法在公平、平等和安全的情況下舉行；理事會將繼續監控數字，與各學區、學校溝通，確保學生獲得所需的情緒、社交和心理健康支持。

州教育廳表示會與州教育理事會協商，改變畢業門檻規定，讓學生能在不參加州會考的情況下畢業；理事會總監楊萊特斯(Lester Young)在聲明中表示取消州會考是明智之舉，鑑於無法預料的疫情，必須將學生的健康和安全擺在首位，並確保與此同時他們獲得優質教育機會。

1996年起，紐約州要求學生通過五門考試才可獲得「Regents Diploma」(高中畢業文憑)，通過九門考試獲得「Advanced Regents Diploma」(進階高中畢業文憑)，每年約有30萬名學生參加1月的考試，約160萬名學生參加6月的考試。

根據聯邦教育部要求，各州必須舉行州會考，但州教育廳可以公共衛生標準不滿足為由，申請全州性豁免；自2020年3月因新冠疫情爆發造成學校關閉、全面改上網課，紐約高中州會考在2020年6月和今年1月都取消。

會考 教育部 疫情

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