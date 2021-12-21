我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FDA核准第二款抗新冠口服藥

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

疫情升溫 紐約州會考再取消

記者顏潔恩／紐約報導
明年1月高中州會考取消。（市長辦公室提供）
明年1月高中州會考取消。（市長辦公室提供）

州教育理事會總監羅沙(Betty Rosa)21日宣布，受到變種新冠病毒疫情影響，取消訂於明年1月舉行的高中州會考(Regents)，這已是連續第二年1月州會考因疫被迫取消。

羅沙表示，紐約上周多日創下有史以來最新單日確診病例，1月州會考再次無法在公平、平等和安全的情況下舉行；理事會將繼續監控數字，與各學區、學校溝通，確保學生獲得所需的情緒、社交和心理健康支持。

州教育廳表示會與州教育理事會協商，改變畢業門檻規定，讓學生能在不參加州會考的情形下畢業；理事會總監楊萊特斯(Lester Young)在聲明中表示取消州會考是明智之舉，鑑於無法預料的疫情，必須將學生的健康和安全擺在首位，並確保與此同時他們獲得優質教育機會。

1996年起，紐約州要求學生通過五門考試才可獲得「Regents Diploma」(高中畢業文憑)，通過九門考試獲得「Advanced Regents Diploma」(進階高中畢業文憑)，每年約有30萬名學生參加1月的考試，約160萬名學生參加6月的考試。

根據聯邦教育部要求，各州必須舉行州會考，但州教育廳可以公共衛生標準不滿足為由，申請全州性豁免；自2020年3月因新冠疫情爆發造成學校關閉、全面改上網課，紐約高中州會考在2020年6月和今年1月都紛紛取消。

會考 教育部 疫情

上一則

紐約候任市議員黃敏儀接種補強針 新冠自檢仍呈陽性

下一則

美加補習學校2022網上春季班招生12月25日前報名享15%優惠

延伸閱讀

機車騎士下東城撞倒85歲老翁 肇事逃逸遭警緝

機車騎士下東城撞倒85歲老翁 肇事逃逸遭警緝
紐約州新冠死亡病例 破6萬

紐約州新冠死亡病例 破6萬
「永不忘記」 紐約市警紀念華警劉文健案7周年

「永不忘記」 紐約市警紀念華警劉文健案7周年
霍楚再推郵寄投票 明年施政首務

霍楚再推郵寄投票 明年施政首務
州府砸億元 補貼低收入戶房租

州府砸億元 補貼低收入戶房租

熱門新聞

即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候打疫苗的民眾大排長龍。(記者曹健╱攝影)

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

2021-12-16 19:51
一名休班市警巡官在皇后區夜店外遭劫，同搶匪槍戰後受重傷。（取自PIX11視頻截圖）

紐約市警戴珠寶遭劫釀槍戰 刧匪一死警重傷

2021-12-16 12:44
全市十個郵遞區號的七天平均陽性率超過10%，曼哈頓已成為紐約市的疫情中心；圖為曼哈頓居民在排隊等待病毒檢測。(路透)

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

2021-12-20 09:35
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11
馬萍回憶，王振中為人和善、憨厚，對朋友仗義熱心。(馬萍提供)

華男遭前女友誤刺亡 母從中國來美求線索

2021-12-21 10:23

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗