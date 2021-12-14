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紐約市公布新學年初高中入學申請政策

記者和釗宇／紐約報導
紐約市教育局14日公布新學年初高中入學申請政策，高中就近優先入學的政策將保留，但和去年一樣，初中入學不會將考試分數作為篩選標準，申請人數較多的學校將抽籤選擇學生。（市長辦公室提供）
紐約市教育局14日公布新學年初高中入學申請政策，高中就近優先入學的政策將保留，但和去年一樣，初中入學不會將考試分數作為篩選標準，申請人數較多的學校將抽籤選擇學生。（市長辦公室提供）

紐約市教育局14日公布新學年初高中入學申請政策，高中就近優先入學的政策將保留，但和去年一樣，初中入學不會將考試分數作為篩選標準，申請人數較多的學校將抽籤選擇學生。

市府去年12月對公校入學政策作出重大改革，要在兩年內取消高中學區就近入學，並在一年內取消初中入學依靠分數篩選學生的慣例，而後者去年已經實施，今年則繼續執行；市教育總監波特(Meisha Porter)表示，市府的入學政策改革極大地促進了教育平等，去年低收入家庭學生入讀優質學校的數量有所增加。

但明年入學政策的最大反轉是仍然允許高中按就近入學原則錄取學生，因為去年宣布改革後遭到家長和民選官員的反對；目前全市約有235所高中使用就近原則錄取部分學生，只有一所高中採用此法錄取所有學生

同時，高中錄取學生時，仍可將學生本學年前幾個月的學習成績考慮在內，但不考慮上一學年成績，因當時大多數學生在遠程上課，各校的打分評價標準不一；教育局表示，將考試成績作為錄取標準的高中，還須考核學生至少一個其他項目，如要求提交小文章一篇；所有學校不得將州考作為錄取標準的一部分，去年紐約市僅有大約20%的三至八年級學生參加了州考。

此外，各高中將不再負責審核學生的申請材料，而是由教育局組建團隊、使用單一的評價標準審核；一些藝術類高中去年被禁止面試學生，今年則可繼續面試。

初中入學申請將於明年1月10日當周開始，2月28當周結束，申請結果預計將於5月初公布；高中申請將於1月24日當周開始，2月28當周結束，申請結果預計5月底出爐。

教育局 紐約市 面試

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