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紐約市新教育總監班克斯 支持保留SHSAT、擴大資優班

記者顏潔恩／紐約報導
班克斯(右)將出任紐約市教育總監。(美聯社)
班克斯(右)將出任紐約市教育總監。(美聯社)

候任市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布班克斯(David Banks)出任市教育總監，兩人在展望未來的教育前景中，均認為教育體制需全新改革迎合時代；班克斯10日接受採訪表示，支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)及擴大資優班(G&T)，將建造優質校園令家長感到滿意，而不是另覓其他社區安排孩子上學。

亞當斯在競選市長期間就提到，特殊高中的錄取資格也應考慮其他因素，但他支持保留SHSAT，且想增加更多特殊高中來滿足超出的名額及提升整體教育水平；針對資優班，亞當斯也打算保留並擴大課程。

班克斯在以上的議題中均與亞當斯看法相同，他說家長已經在為屈指可數的資優班課程傷透腦筋，我們要做的事應是擴大而不是減少或取消課程；而在保留SHSAT的同時，要通過建造更多的特殊高中，但他也強調入學考試不應該是錄取學生的唯一標準。

在這之上，還要聆聽社區多方的意見，發掘更多能幫助學生獲得優質教育的機會；「家長之所以一直到其他社區找學校，是因為家附近沒有其想要的質量校園」，因此他的首要任務也是建立有質量保證的學校，令家長安心也無需再奔波。

「我們在教育方面做得很好，但在令學生做他們感到興趣、振奮的教學機會上，還做得不足」，班克斯希望他們能重拾在校園學習的樂趣，同時也想幫助教師們再次熱愛教學。

另一方面，他也針對學生帶槍入校園等事件發表評論，認為是擔憂受到攻擊所逼，指的並不是在校園內的威脅，而是出入社區時可能面臨的危險；他因而將與亞當斯攜手，為學生打造一個在校園內外都安全的環境，「我對亞當斯有很大的信心，我覺得他會成為歷來最具創新改革的市長之一。」

59歲的班克斯具有30多年的教育經驗，曾一手創立六所公立學校，以服務教育資源稀缺的有色人種社區；他本身也是在紐約市公校畢業的學生，從2009年起開始運營基金會，為其創立的公校提供支援和培訓，獲得許多教育人士的賞識。

教育總監 亞當斯 特殊高中

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