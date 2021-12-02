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防Omicron 紐約市公校加強檢測 含已接種者

記者金春香／紐約報導
州長霍楚宣布在州內新設18個臨時接種點，為兒童提供疫苗接種；圖為曼哈頓下東城一位華裔女童在接種疫苗。(Getty Images)
州長霍楚宣布在州內新設18個臨時接種點，為兒童提供疫苗接種；圖為曼哈頓下東城一位華裔女童在接種疫苗。(Getty Images)

新冠疫情再隨著Omicron變種病毒的出現而變得嚴峻，雖然兒童疫苗接種人數不斷增加，市教育局仍宣布擴大校內病毒檢測力度，對已經接種的教職工加強檢測力度，以確保不會因變種病毒而出現集體感染。

此前公校新冠病毒檢測項目的主要群體為還未接種的兒童，教育局發言人本周表示，將繼續為公校和教育局員工提供檢測，無論是否已經接種，鼓勵員工積極參與。

紐約市教師聯合工會(UFT)1日也呼籲，市府應加強對已經接種的教職員工病毒檢測，以確保在Omicron變種病毒的威脅下，保證學校的安全。

根據此前規定，每周學校要對10%還未接種、並提交檢測同意書的學生進行病毒檢測，根據10月數據，全市有約19萬2000名學生同意接受檢測。

根據目前市府數據，全市約24%的五至12歲兒童已經接種至少一劑疫苗。

且根據教育局數據，本學年開始至今，全市1600所學校中只有三所因群體感染而曾關閉教學樓；不過同一時間段內，有2750間教室曾關閉。

州長霍楚(Kathy Hochul)1日宣布在州內新設18個臨時接種點，致力於為兒童提供疫苗接種。

與此同時， 市內不少頂尖私立學校也開始強制要求學生接種，如斯賓塞學校(The Spence School)、查賓學校(The Chapin School)、霍瑞斯曼學校(Horace Mann School)都已經致信家長；斯賓塞學校要求學生在明年1月7日前完成至少一劑接種，2月11日前完全接種，查賓學校要求在學生在1月14日前接種。

檢測 教育局 變種病毒

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