長島高中逾20畢業生舉報師長性侵

詹樂霞下令嚴查長島高中教師性侵學生案。（美聯社）

日前長島 蘇福克郡(Suffolk County)巴比倫高中(Babylon High School)超過20名畢業生表示曾遭受師長性侵 後，州檢察長詹樂霞(Letitia James)本周宣布，對巴比倫學區(Babylon School District)被指控的教職員工展開調查。

「所有長島和紐約的學生應該擁有安全的學習環境。」詹樂霞表示，「近期有關老師和教練對學生進行性侵犯的報導令人不安，我們必須對此進行調查。學生的安全和福祉是最重要的，我們會竭盡全力保護他們擁有安全的校園環境。」

事件的起始源於畢業於2011年的羅爾(Brittany Rohl)早前致信巴比倫教育委員會，揭發2010年至 2013年間，一名老師對她進行性侵犯，直到她進入大學二年級，「這種陰暗的侵犯持續了數年，」羅爾說，「他是我的田徑教練，對我說感覺我很特別，後來他說要拿走我的童貞…直到我上大學以後，他每周都要來跟我發生性行為。」

之後畢業於2009年的Darcy Bennet、畢業於2008年的Barbara Maier等超過20位畢業生，都站出來表示曾經遭受過老師性侵，「我不想讓其他學生經歷我在那所學校所經歷的一切。」Bennet說。

前巴比倫教育委員會斯卡蒂諾(Linda Scordino)說，「這是一個公開的秘密，甚至成為該校校園文化的一部分，並不僅僅是一到兩個老師那麼簡單，很多學生敢怒不敢言。」

蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)對詹樂霞的強勢介入表示稱讚，「我對那些勇敢站出來揭發的當事人感到敬佩，無論是以前的還是現在的學生，他們的指控必須得到徹底的調查，我相信州檢察長會還給受害者一個公道。」

目前五名受到指控的教職員工被重新進行崗位分配，州參議員博伊爾(Phil Boyle)建議為此修改紐約州 立法，「只是重新調派還不夠，不開除也不懲罰，那麼犯罪分子的行為就會繼續下去，我們必須要進行相應的法律改革。」

蘇福克郡檢方和警方正在積極調查此案，並鼓勵受害學生撥打警方熱線(631)852-6167。