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北美MakeX機器人挑戰賽 華生參與踴躍

記者顏嘉瑩／紐約報導
「MakeX機器人挑戰賽」日前在長島舉辦北美公開賽，30多名參加學生中有不少華裔。(主辦方提供)
「MakeX機器人挑戰賽」日前在長島舉辦北美公開賽，30多名參加學生中有不少華裔。(主辦方提供)

青少年機器人賽事「MakeX機器人挑戰賽」，日前在紐約長島納蘇郡(Nassau County)舉辦北美公開賽，以「智慧交通」為主題，考驗青少年在規定時間內完成指定任務的能力，吸引來自大紐約地區超過30位學生參賽，其中有不少華裔。

該挑戰賽分為兩個級別，其中為年齡12至18歲的「挑戰」級別和七到13歲的「初始者」級別，比賽分為自動控制階段與手動控制階段兩部分，選手需要用Makeblock的機器人在四分鐘內完成指定任務，結合傳感器、金屬部件等，最後用編程的方式完成比賽解決方案，獲得競賽得分。

主辦方青少年編程創新俱樂部(Youth Coding & Innovation Club，簡稱YCIC)的創始人彭松(David Peng)表示，從小讓孩子接觸STEM培訓與競賽，能夠開發智力潛力、提高動手能力、提升創造性思維，以及鍛煉應對挫折的考驗與團隊合作解決問題的能力。

彭松說，機器人是結合電腦軟件編程、電子部件和機械部件等多方面技術的綜合體，比賽過程中挑戰團隊配合，共同發現問題並解決的能力，不僅培養專業知識，還能發掘孩子團隊溝通協做，以及必要的領導才能，希望藉由該活動，養成孩子在相關領域的興趣和能力，以面對未來科技世界。

在今年的賽事中，較往年相比，有許多女孩參賽，大賽裁判長王穎吾、去年MakeX Spark全球線上賽的特邀裁判表示，機器人活動是少數可以培養全面能力並且面向未來的活動，很高興看到有越來越多的女孩子投入到STEM，包括機器人的活動中，同時很開心看到不少女孩積極參與做義工裁判。

經過一天的賽事，最後NeverGonnaGiveYouUp隊和TBPrime隊，分別成為初始者和挑戰級別冠軍，並贏得代表美國參加2022年度MakeX機器人挑戰賽全球總決賽的資格。

作為世界三大青少年機器人賽事之一，MakeX機器人挑戰賽每年都吸引超過10萬名學生參賽，在全球各地舉辦超過600場賽事，由於疫情持續，今年在長島舉辦的比賽，為該機器人大賽在北美地區唯一的實體比賽。

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