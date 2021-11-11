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兒童打疫苗 長島多學區響應

編譯孫梁／綜合10日電
紐約長島的許多學區響應聯邦號召，開始給兒童注射新冠疫苗；圖為紐約一名學童在接種疫苗。(Getty Images)
紐約長島的許多學區響應聯邦號召，開始給兒童注射新冠疫苗；圖為紐約一名學童在接種疫苗。(Getty Images)

長島的許多學區響應聯邦號召，開始給兒童注射新冠疫苗；當地醫院與學區宣布，西奈山醫院(Mount Sinai)南納蘇分院派出注射疫苗的流動車，在鮑德溫(Baldwin)、自由港(Freeport)到島園(Island Park)等學區的校園為學生施打疫苗；Plainview學區和Old Bethpage等學區也表示，希望在校園設立疫苗接種點。

聯邦部門上周授權輝瑞疫苗可用於五至11歲的兒童，聯邦衛生與福利和教育部聯名致函全國各學區，呼籲學校為符合條件的學生施打疫苗，響應號召的學區可獲聯邦援助款。

不過長島部分學區卻抵制施打疫苗，Lindenhurst教育理事會發出公開信，敦促州長霍楚不要對學生做出強制接種規定；信中表示：「如果州府通過強制性的施打規定，那麼學生就會拒絕上公立學校，因爲他們的家長和監護人不了解疫苗是否是弊大於利，而上公立學校是法律賦予學生的權利。」公開信說：「我們由衷認為，學生打疫苗是家長的責任，而不能是其他人。」

Lindenhurst學區理事會的會長表示：「教育理事會的公開信向州長表達了我們的擔憂和心聲，居民們不贊成學區設立疫苗施打點。」

醫務專家則表示，新冠疫苗對五至17歲的青少年安全，可大幅降低少兒童的住院率和死亡率。

霍楚州長呼籲學校積極參與疫苗施打活動，表示她不排除對學齡兒童發布強制施打令，如同對麻疹和水痘等疾病的接種要求一樣。

疫苗 學區 教育部

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