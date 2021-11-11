陳秋貴捐紐約市大皇后學院110萬 助亞洲當代藝術

陳秋貴(左四)全家出席捐贈儀式，左一為吳華揚。（記者張心／攝影）

華裔 企業家、協和鋁門窗(Crystal Window & Door System)集團創辦人兼主席陳秋貴(Thomas Chen)全家，10日向紐約市立大學皇后學院(Queens College)捐贈110萬5000元，資助該校與亞洲當代藝術相關的展覽、獎學金和訪學項目。

陳秋貴表示，公司每年會把20%的營收用於做公益慈善項目，皇后區 是自己公司的發源地，對這片土地有特殊的感情，同時自己又是藝術愛好者，看到沒人支持藝術學生發展，於是自己就站出來助一臂之力。

皇后學院首位華裔校長吳華揚(Frank H. Wu)代表全校師生向陳秋貴一家表示感謝，「非常感激陳先生的慷慨援助，這筆善款能夠幫助學校建立更多有益師生的項目。」與此同時，吳華揚還現場向師生講述陳秋貴的創業故事，「他的非凡人生和傑出事業將激勵我們的學生，告訴大家只要有遠見和努力，美國 夢是可以實現的。」

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)特別向陳秋貴全家和協和門窗頒發獎牌，表彰他們對皇后區建設的深遠付出，「憑藉這分慷慨的捐贈，皇后學院將繼續成為全美國可負擔的公立大學之一，並且該校能繼續為來自不同背景、經濟能力不一的人才們，提供世界一流的教育。」

陳秋貴全家向皇后學院捐贈110萬5000元支持亞洲當代藝術發展。（記者張心／攝影） 皇后區區長理查茲辦公室特別向陳秋貴(右)全家和協和門窗頒發獎牌，左為吳華揚。（記者張心／攝影）

國會眾議員孟昭文表示，陳秋貴全家作為皇后區的企業家和居民，憑藉此番善舉向人們展示皇后區的團結，她作為一名母親很欣慰看到更多家庭的孩子們，能夠有機會沒有負擔地就讀大學並學習亞洲藝術。

「我曾經在皇后學院攻讀碩士學位，我的兒子也是該校的畢業生，從19世紀中期開始，皇后學院就是一所致力於培育移民之子的學校。」州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)說，她非常開心陳家的捐助能夠使自己的母校越來越好。

州參議員劉醇逸表示，陳秋貴在美的個人創業經歷非常有啟發意義，「他從台灣一個叫屏東的縣城，隻身來美國打拚，最後取得如此的成就，用親身經歷詮釋了美國夢的意涵。」

史塔文斯基致辭感謝。（記者張心／攝影） 劉醇逸致辭感謝。（記者張心／攝影）

目前在皇后學院就讀藝術和心理學的香港學生蘇思銘(Simmi So)，作為學生代表向陳秋貴一家表示感謝，「學習藝術是一件從經濟上來講很有挑戰的事，捐款給了我們得到獎學金資助的機會；亞洲當代藝術在美國被低估，我們希望憑藉自己的所學可以創造更多好的亞裔作品。」