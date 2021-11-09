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取消公校口罩令？「為時尚早」

記者和釗宇／紐約報導
市長白思豪8日在記者會上表示，解除公校的口罩令，目前還為時尚早。(市長辦公室提供)
市長白思豪8日在記者會上表示，解除公校的口罩令，目前還為時尚早。(市長辦公室提供)

已當選新任市長的亞當斯(Eric Adams)日前表示，希望盡快解除紐約市公校口罩令，但市長白思豪(Bill de Blasio)8日表示，目前還為時尚早。

亞當斯日前表示，鑒於目前所有公校學生都可以接種新冠疫苗，他表示明年上任後將視情況解除公校口罩令，認為表情和微笑是兒童社交發展的重要部分，「戴口罩將給兒童帶來很大影響，如果我們能找到一個安全的方式，我希望能夠廢除口罩令，但必須在科學指導之下。」

白思豪在8日的記者會上表示，「我認為我們都希望公校解除口罩令；需要說清楚的是，我也像每個市民一樣，戴口罩很長時間了，我非常期待有一天我們不再需要口罩；所以我也想讓孩子們、老師和公校人員解放出來，但是現在還為時尚早；但那一天終將會到來，我覺得也可能很快到來，但現在還不是時候。」

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)則表示，接觸公校口罩令令人興奮，但目前的確不實時候，「我認為我們都希望孩子們擺脫口罩，但現在不行；口罩是在接種、通風、社交距離等其他措施之外，非常重要的校園防疫方法。」

市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)也說，「我們確實沒有到解除公校口罩令的時刻，因為現在學生的接種率還較低，目前所有的防疫舉措都不應放鬆。」

白思豪此前就表示，目前市府對何時解除公校口罩令沒有具體的時間表；他上周說，「我認為，總體來說，出於安全考慮，口罩令起碼在短期內應該繼續實施，因為戴口罩的確能有效防疫，而且孩子們和教職員工已經適應得很好；但我也和所有人一樣，期待有一天我們不再需要口罩，我們需要非常確定時機合適才能做此決定。」

白思豪表示，目前還不是解除公校口罩令的時候。（市長辦公室提供）
白思豪表示，目前還不是解除公校口罩令的時候。（市長辦公室提供）

口罩 公校 白思豪

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