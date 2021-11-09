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10萬學童曾無家可歸 較10年前增加42%

編譯孫梁／綜合8日電

「兒童維權」(Advocates for Children)組織8日公布報告顯示，2020至2021學年期間，紐約市逾10萬學齡兒童曾在某個時間段內淪為無家可歸者，自2010年以來增多42%。在全市公立學校的學生中，無家可歸的學生接近十分之一。

疫情影響，紐約市的大部分學生在上一學年是遠程教學；「兒童維權」的報告指出，近2萬8000名學生是住在無家可歸者的收容所，約6萬5000人是借住在朋友或家族成員的家裡，另有3860名學生是以汽車、公園以及廢棄房屋為家。

「兒童維權」和其他社會服務機構呼籲候任市長亞當斯，應重視無家可歸的學生並採取措施，包括聘請收容所的服務人員，給此類學生的家庭送去溫暖與幫助。

「兒童維權」表示：「沒有一個兒童應淪落為無家可歸，後任市長亞當斯提出解決紐約市的住房以及無家可歸問題的計畫，必須要考慮到教育界也存在學生無家可歸的現象。

亞當斯將於明年1月1日宣誓就任市長，他在11月2日的獲勝演說中提到，他小時候因爲擔憂自己的家庭會變成遊民，曾經帶著一包衣服上學。

紐約市 亞當斯 疫情

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