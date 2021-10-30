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新學年 公校入學減少1.7萬人

編譯周芳苑／綜合29日電
教育局29日公布返校數字，新學年紐約市公立學校的入學人數減少1萬7000人。（美聯社）
教育局29日公布返校數字，新學年紐約市公立學校的入學人數減少1萬7000人。（美聯社）

教育局29日公布返校數字，新學年紐約市公立學校的入學人數減少1萬7000人。

這份初步數據顯示，紐約市1600所學校的學生註冊人數從上一學年按約95萬5000人減至本學年的93萬8000人；另有14萬2000名學童就讀政府經費資助的特許學校(charter schools)，兩者加計總人數約108萬人。

新學年公校入學人數比前一年約減少1.9%，降幅遠低於去年新冠疫情爆發時的4.7%；事實上， 2016年以來，公校入學率一直穩步下降，紐約市府官員稱，部分原因是出生率下降，以及特許學校越來越受歡迎。

不過，市府官員並未特別解讀今年入學人數下降的原因；一些教育工作者則稱，是過去一年多來越來越多學生搬離紐約市。

官員宣稱疫情持續影響入學率，但不會因此而根據學生人數削減學校預算。

學校通常每年春季根據下學年預計入學人數分配資金，如果實際入學人數低於預期，必須返還部分資金，這項政策去年暫停，如今將再次暫停，並會使用聯邦紓困金彌補相關損失。

除了紐約市，去年全美其他大都會區入學率也大降，而且今年仍繼續下降，洛杉磯公立學校今年入學人數減少近6%、芝加哥公立學校減少3%。

要不是紐約市三歲幼童免費學前班計劃大規模擴展而增加 2萬名學生，紐約市公校入學人數降幅將更大；市教育局未按年級或地區細分新學年入學人數。

本周稍早數據顯示，紐約市四歲公立學前班(Pre-K)入學人數與去年持平，約6萬人，但也低於疫情前6萬7000至7萬人的平均值。

至於幼稚園(Kindergarten)，去年入學人數也大減，與 2019-2020學年度相比急劇下降9%；教育部尚未公布今年幼兒園入學人數。

紐約市特許學校多年來招生人數增長態勢持續，根據教育局數據，今年特許學校入學人數新增4000人，漲幅約3%，去年則新增1萬人。

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