上學年3-8年級州考 紐約市僅2成學生參加

州教育廳28日公布今年州考數據，因疫情影響學生可自主選擇是否參加州 考，最終上一學年紐約市 三至八年級學生中僅有五分之一參加，八成學生都未參加數學和英文考試，由於考生數量驟減，州考相關數據也無法真實反應學生的學習水平；不過參加考試的學生中亞裔比重最高，且成績最好。

去年新冠疫情爆發以來，州教育廳連續兩年取消春季州會考，以及6月的高中州會考，紐約市公校三至八年級學生可自行選擇參加今年州考的英文和數學科目，但由於過去一年多紐約市絕大多數學生以上網課為主，且如果選擇不參加，學生和學校也不會受到任何影響，最終選擇參加州考的人數較少。

紐約市僅有20%的三至八年級公校學生參加州考，這一數字在全州範圍內也僅為40%，專家表示，由於人數過少，最終考試結果無法真實衡量學生的學習水平；往年紐約州參加州考學生數量都超過80%。

根據州教育廳數據，紐約市參加英文州考的學生有9萬162人，占符合參加考試學生總數41萬7417人的22%，參加數學州考的學生數量為8萬5531人，占總數的20%；其中亞裔學生參加數學州考比重最高，達到34%，白人學生占25%，西語裔和非洲裔分別占16%和14%，參加英文考試的亞裔學生占31%，也超過其他族裔。

根據市教育局 數據，參加英文和數學州考的學生，達標率分別為64%和52%；其中亞裔學生數學考試率通過為72%，英文考試通過率為76%。

州教育廳廳長羅莎(Betty Rosa)和市教育總監波特(Meisha Porter)都表示，由於疫情影響，很多學生經歷隔離、學校因出現確診而關閉等情況，這次的成績無法真實反饋學生的學習情況，也不會用此次成績與2019年及更早年的成績進行比較，且今年州考成績不會出現在學生的紀錄上。

州教育廳表示，明年春天的州考將恢復正常，但可能會出現一些細微變動，會再行通知。