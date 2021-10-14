送禮卡、電影票 長島納蘇郡推疫苗校園計畫

庫倫(講話者)鼓勵當地的青少年接種新冠疫苗，共同抵抗病毒蔓延。(納蘇郡政府提供)

長島 納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)14日表示，該郡94%的成人已接種第一劑疫苗 ，80%符合標準的民眾已接種首劑疫苗；為鼓勵更多青少年接種，庫倫宣布加入州府的疫苗校園計畫(VaxToSchool program)，凡是12到17歲的學生在指定活動接種後，可獲亞馬遜禮卡或電影票等獎勵。

根據州衛生廳(State Department of Health)消息，上月14日該郡的成人的首劑疫苗的接種率已達90.1%，本月成人接種率達94%，所有符合標準的民眾接種率已達80%，為紐約州 62個郡中接種率最高的地區，排名全美第二。

庫倫表示，納蘇郡成為全州，甚至全國接種疫苗的典範，「我們取得了歷史性的進步，疫苗是保證我們學校與公司正常開放的重要渠道，正因如此，納蘇郡加入紐約州的疫苗校園計畫，通過快閃活動與獎品鼓勵更多年輕人接種」。

納蘇郡自今年起發起多場推廣疫苗接種活動，最先在夏季推廣12歲以上的學生接種，本次疫苗校園計畫由納蘇郡政府與長島北岸醫院(Northwell Health Hospital)合作，凡是12歲到17歲的青少年，參與特定的活動接種輝瑞(Pfizer)疫苗後，可獲得一張亞馬遜禮卡、電影票抑或其他獎勵。

納蘇郡的疫苗校園計畫將於21日(周四)起連續兩周在普斯狄鎮(Hempstead)肯尼迪公園(Kennedy Park)的上午8時到晚上8時，以及16日(周六)起連續三周的周六上午9時到晚上9時在納蘇郡新海德公園(New Hyde Park)的Marcus大道1號舉辦。

有意前往肯尼迪公園接種者，可登錄https://northwellvaccine.force.com/s/?id=a1T4x000007TtUVEA0預約，也可直接前往現場要求接種。