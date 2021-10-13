法拉盛國際高中疫苗大使 華生鼓勵接種

法拉盛國際高中舉辦疫苗大使活動；圖為學生在校園內接種新冠疫苗。(本報檔案照)

華裔學生眾多的法拉盛國際高中(Flushing International High School)日前舉辦疫苗 大使的活動，十名高中生向民眾宣傳接種疫苗的重要性，其中一名華生表示，他在餐廳工作 的父母疫情 期間失去工作，家中經濟陷入困境，他期盼鼓勵他人接種，避免疫情再度蔓延；截止12日，該校的學生疫苗接種率已超過90%。

法拉盛國際高中的400名在校生，來自全世界40多個國家，多數都是新移民；該校目前選出十名疫苗大使(Vaccine Ambassadors)，利用他們雙語的語言優勢，在開學數周內撥通數百通電話致電華裔、西語裔與韓裔等家庭，呼籲民眾接種疫苗。

18歲的華裔學生浩宇(Yu Hao，姓名皆音譯)是法拉盛國際高中的一名疫苗大使，他說，疫情爆發後，在餐廳工作的父母突然失去工作數月，家中失去收入來源，一度陷入困境；他參與這項計畫，期盼在鼓勵更多人接種，避免疫情再度傳播，重回去年疫情的至暗時刻。

19歲的疫苗大使薩拉查(Manuela Salazar)表示，疫情爆發後，公校將面對面的課程轉為線上教學，期間一些同學無法更好的參與課堂學習，更有人因不能與他人溝通，而感到孤獨；她希望通過鼓勵同學接種疫苗，避免去年的情況再度發生，讓學生能一直留在學校內接受面對面的教育。

疫苗大使計畫屬於市教育局(DOE)的「暑期工读计划」(Summer Youth Employment Program)，旨在鼓勵符合標準的人士盡快接種新冠疫苗。

法拉盛國際高中的校長海斯特(Kevin Hesseltine)稱讚疫苗大使的工作，「疫苗大使讓我們的社區與校園更加安全，我們的社區歡迎每一個人」。