稱疫苗涉流產胎兒 聖若望學生控強制令

聖若望大學一群學生控告校方執行疫苗接種令，聲稱侵犯宗教信仰權利，但被法官駁回。(取自聖若望大學)

紐約聖若望大學(St. John's University)一群學生控告校方執行疫苗 接種令，聲稱這所天主教學校侵犯宗教信仰權利；17名原告反對墮胎，並稱聯邦批准的三款新冠疫苗都採用流產胎兒組織或人類胚胎幹細胞進行測試，因此不願接種；不過法官已駁回原告的緊急禁止請求，接種令仍有效。

聖若望大學表示，他們對原告所聲稱宗教信仰的真實性存疑，不考慮讓原告豁免接種疫苗；而且天主教會支持防疫命令，稱不違反教義或教條。

美國天主教主教會議(US Conference of Catholic Bishops)今年稍早在指導文件中下結論，輝瑞(Pfizer)或莫德納 (Moderna)疫苗都不曾在開發或生產中使用人工流產細胞系(實驗室複製的胎兒細胞)，但這樣的細胞系確實被用來檢測疫苗效果；又說，如有替代品可用，應避免使用以這類細胞系生產的疫苗，但在無替代品之下，基於嚴重健康風險等嚴肅原因，可讓細胞系所產疫苗的使用合理化。

原告在長島 蘇福克郡的州高等法院提起訴訟，尋求 275 萬元賠償。

原告之一史泰登島 40 歲退伍軍人卡利奇奧二世( James Callichio II)說，校方應顧及學生與上帝的關係，而非採神職人員高層所言。

聖若望大學有些學生支持疫苗令，學生會主席伯勒爾 (Ethan Burrell) 認為有其必要。

先前已有其他訴訟被提起以推翻疫苗接種令；紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)對疫苗接種採堅定立場。

聖若望大學是全美第二大天主教大學，有2萬名學生，禁止學生在未接種疫苗或取得豁免的情況下參加實體課程；目前98%學生至少接種一劑疫苗。

紐約州立大學(State University of New York，SUNY)疫苗接種率也達98%。

聖若望大學有條件的准予豁免接種疫苗；564名學生申請醫療或宗教豁免，183人獲准。